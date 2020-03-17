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عادل حمودة: "هيكل" أبلغني بدعم أمير قطر لـ"الإخوان" بالمال

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:18 ص
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الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
مروة عبدالعزيز
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر إن الراحل محمد حسنين هيكل الكاتب الصحفي الشهير، أبلغه أن أمير قطر دعم الإخوان في ثورة يناير بالأموال بدعوي الديمقراطية.

وأضاف حمودة خلال لقاءه ببرنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامي عمر خليل، أمس الاثنين، أنه أبلغه أن هذا فيه إساءة للشباب الذين نزلوا إلى الميادين، لافتًا إلى أن علاقة "الأستاذ" بالإخوان وقطر كانت بالنسبة لي نقطة خلاف.

وأشار رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى أنه أبلغ هيكل أنه أصاب الشعب المصري في مقتل عندما ذهب للقاء مرسي في الاتحادية بعد الإعلان الدستوري المكمل.

هذا، وتوفي الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في 17 فبراير 2016 وساهم بشكل كبير في صناعة الصحافة والسياسة المصرية، خلال القرن الـ20، منذ فترة الملك فاروق.

وهيكل من مواليد 1923، بقرية باسوس إحدى قرى محافظة القليوبية، واشتغل في الصحافة منذ عام 1942، بالتحاقه بقسم الحوادث في صحيفة "الإيجيبشان جازيت"، وحينما قامت الحرب العالمية الثانية وهو شاب في العشرين تمكن أن يكتب اسمه بحروف من نور في بلاط صاحبة الجلالة، من خلال خباطاته الصحفية.

وفي عام 1944 انتقل الأستاذ هيكل إلى "آخر ساعة"، وذلك بعدما أقنع رئيس تحريرها آنذاك محمد التابعي رئيس تحرير "الإيجيبشان جازيت"، وبعدها انضمت "آخر ساعة" إلى "أخبار اليوم" التي أسسها الأخوان علي ومصطفى أمين.

وفي أثناء حرب فلسطين 1948، قرر هيكل السفر إلى فلسطين، لتغطية الأحداث التي تجرى هناك، ونال خلال تلك الفترة جائزة "فاروق الأول للصحافة العربية"، عن سلسلة تحقيقات أجراها في قرية القرين بمحافظة الشرقية، التي انتشر فيها وباء "الكوليرا" بعنوان "الحياة في قرية الموت".

وبعد 5 سنوات له من العمل في "أخبار اليوم"، عُين هيكل رئيسًا لتحرير "آخر ساعة" في 1952، بعدما أعلن علي أمين استقالته، وتعيينه لهيكل بدلًا منه تقديرًا لموهبته وجهده.

وعندما قامت ثورة 1952 وجاء "عبدالناصر" إلى الحكم، كان "هيكل" أحد الوجوه الصحفية المعروفة، باعتباره أحد مراسلي حرب 1948، حينها رفض هيكل عرضًا من جمال عبدالناصر، لرئاسة تحرير صحيفة "الجمهورية"، وتمثل سبب رفضه في إيمانه بأن الثورة لا تحتاج جرائد تعبر عنها، فكل صحافة مصر تفعل هذا الشيء.

وعلى رغم ذلك بدأت الصداقة بين "عبدالناصر" والأستاذ هيكل، واستطاع في سنوات قليلة أن يكون الصحفي المقرب من عبدالناصر، وفي خلال تلك الفترة تولى رئاسة تحرير "الأهرام" عام 1957، وبقي فيها 17 عامًا حتى 1974.
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