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الكشف عن حالة نجم تشيلسي بعد إصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:06 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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تعرض اللاعب الشاب هودسون اودوي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي للإصابة بفيروس كورونا الذي انتشر في الأيام الماضية وتأجل عن أثره معظم الدوريات العالميه الكبرى.

ووفقا لتقارير إنجليزية حسب البي بي سي، إن هودسون اودوي يتعافى بشكل طيب خلال الأيام الماضية، وانةلا يوجد اي حالات اخرى في تشيلسي.

وحرص النادي اللندني على تعقيم النادي بشكل كامل لمقر التدريبات قبل إغلاقه، ويتدربون اللاعبين الان بشكل منفرد في منازلهم لكنه مستعدون للعودة إلى التدريبات الجماعية يوم 22 او 23 مارس المقبل.

ومن المقرر أن يعود الدوري الإنجليزي الممتاز خلال بداية شهر ابريل القادم بعد تأجيله بمكة جولتين من قبل رابطة البريميرليج.
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