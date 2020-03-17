Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفاة مدرب في إسبانيا بسبب كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:03 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الوسط الرياضي الإسباني تلقى صدمة قوية عقب وفاة الإسباني فرانسيسكو جارسيا وهو مدير فني لكرة قدم وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن جارسيا الذي عمل كمدير فني لفريق شباب أتلتيكو بوتادا ألتا في مدينة مالاجا توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جارسيا تم تشخيص حالته بأنه يعانى من سرطان الدم مع إصابته بأعراض فيروس كورونا مؤكدة أنه لم ينجح في محاربة الفيروس.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جارسيا يعتبر الضحية الخامسة للوباء في منطقة مالاجا مشيرةً أنه الأصغر سنًا من بين الآخرين الذين هم في السبعينيات والثمانينيات.

وعلى نفس الجانب، قال بيبي بوينو رئيس النادي في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية:"كان فرانسيسكو رجلاً عظيمًا ومدربًا موهوبًا، مازلنا مصدومين، المستشفى اتصلت بي مساء الأحد وأخبروني أن حالته مستقرة لكنه توفي بعد ساعة".

واختتم بوينو تصريحاته قائلاً:"لقد عانى من فيروس كورونا بجانب مرض سيء أصابه، لا أستطيع تصديق ما حدث".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن السلطات الإسبانية قررت في وقت سابق تعليق جميع الأحداث والأنشطة الرياضية في محاولة لحماية اللاعبين والحد من تفشي الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين 16 مارس: زيدان يختار بديل بيل.. الريال يترك الهداف لبرشلونة.. صفقة مفاجئة تقترب من الملكي

منذ حوالي 3 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة عن علامات الساعة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين| فيدال يمنح البرسا الصفقة الذهبية.. تفاصيل عقد تيرشتيجن.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام بارتوميو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة: حصرنا 300 أسرة في قرية بالدقهلية بسبب كورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفات التى ترعى أطفالاً أقل من 12 سنة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تزاحم الناس.. "التموين" تزف خبر سار للمواطنين بشأن السلع

منذ حوالي 4 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يوم

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ يوم

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ يوم

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 11 ساعة

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ 40 دقيقة

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 20 ساعة

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا خارج الصين

الهند تعلن ثاني إصابة بفيروس كورونا الصيني

ألمانيا تجلي رعاياها من الصين .. منهم حالات مصابة بكورونا

إسرائيل تشدد عمليات التفتيش على الحدود لمنع دخول فيروس كورونا

كورونا يضرب أوروبا وأمريكا.. (تفاصيل كاملة)

كيف يتسبب فيروس كورونا في وفاة الإنسان؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

02:59 ص

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

12:57 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

10:12 م

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

11:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status