وفاة مدرب في إسبانيا بسبب كورونا

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الوسط الرياضي الإسباني تلقى صدمة قوية عقب وفاة الإسباني فرانسيسكو جارسيا وهو مدير فني لكرة قدم وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن جارسيا الذي عمل كمدير فني لفريق شباب أتلتيكو بوتادا ألتا في مدينة مالاجا توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جارسيا تم تشخيص حالته بأنه يعانى من سرطان الدم مع إصابته بأعراض فيروس كورونا مؤكدة أنه لم ينجح في محاربة الفيروس.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جارسيا يعتبر الضحية الخامسة للوباء في منطقة مالاجا مشيرةً أنه الأصغر سنًا من بين الآخرين الذين هم في السبعينيات والثمانينيات.

وعلى نفس الجانب، قال بيبي بوينو رئيس النادي في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية:"كان فرانسيسكو رجلاً عظيمًا ومدربًا موهوبًا، مازلنا مصدومين، المستشفى اتصلت بي مساء الأحد وأخبروني أن حالته مستقرة لكنه توفي بعد ساعة".

واختتم بوينو تصريحاته قائلاً:"لقد عانى من فيروس كورونا بجانب مرض سيء أصابه، لا أستطيع تصديق ما حدث".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن السلطات الإسبانية قررت في وقت سابق تعليق جميع الأحداث والأنشطة الرياضية في محاولة لحماية اللاعبين والحد من تفشي الفيروس.