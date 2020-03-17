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ألعاب أخرى تأجلت بسبب كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:56 ص
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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تواجه الأحداث الرياضية حول العالم ازمة عارمة بعد تأجيل أغلب فعاليتها، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير الألعاب التي تأجلت بسبب كورونا:-

_كرة السلة

قرر الاتحاد التونسي لكرة السلة إيقاف جميع المباريات إلى أجل غير مسمى بسبب إنتشار وباء كورونا.

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة السلة، تأجيل البطولة الأفريقية للأندية، والتي كان مقرر أن تبدأ يوم 13 مارس الجاري.

قررت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "ان بي ايه" تأجيل المباريات، وذلك بعدما تاكد إصابة لاعبان بفيروس كورونا.

أجل الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" النشاطات حتى إشعار آخر.

_كرة التنس

قررت رابطة اللاعبين المحترفين في كرة التنس، إلغاء جميع دوراتها لمدة ستة أسابيع، على أن تنطلق في 26 أبريل المقبل.

_ألعاب القوى

‏تأجلت البطولات العالمية الداخلية للألعاب القوى في نانجينغ والتي كان من مقرر أن تبدأ يوم 13 مارس الجاري، قبل أن يتم تأجيلها إلى 19 مارس 2021.

_الرماية

أجلت بطولة التضامن الدولية والتي كانت ستقام في 22 مارس الجاري في بنجلاديش، لتنطلق في 28 ‏فبراير القادم.

‏إلغاء كأس العالم في الفترة من 4-10 مايو، في شنجهاي.

_البطولة الافريقية للجودو

أعلن الاتحاد الأفريقى للجودو عن تأجيل منافسات البطولة الإفريقية، التى كان مقرر انطلاقها في أبريل المقبل بالمغرب، قبل أن يقرر الاتحاد تأجيلها إلى يوم ٢٥ يونيو القادم.

_دورة الألعاب السعودية

قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية، تأجيل إقامتها إلى وقت لاحق، والتي كانت ستبدأ في 23 مارس الحالي وتستمر حتى الأول من أبريل المقبل.

_أولمبياد طوكيو 2020

يوجد العديد من الشكوك حول إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها المقرر 24 يوليو وحتى 9 أغسطس، بعدما بعد تأجيل أغلب النشاطات الرياضية حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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