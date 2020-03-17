إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا





أعلنت أولغا كوريلينكو الشهيرة بـ "فتاة بوند"، مساعدة دانيال كريج في فيلم "كم من العزاء" (Quantum of Solace) من سلسلة أفلام جيمس بوند، عن إصابتها بـ Covid-19 وهي في عزلة ذاتية في منزلها.





ونشرت ممثلة هوليوود، المولودة في أوكرانيا، الأخبار عن كونها مصابة بفيروس كورونا، في منشور على حسابها في "إنستجرام".





وكتبت أولغا: "حُبست في المنزل بعد الاختبار الإيجابي للإصابة بفيروس كورونا. إنني مريضة منذ ما يقرب الأسبوع"، وحثت متابعيها على توخي الحذر في مواجهة المرض.













