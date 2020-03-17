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إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:59 ص
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بوابة الفجر
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أعلنت أولغا كوريلينكو الشهيرة بـ"فتاة بوند"، مساعدة دانيال كريج في فيلم "كم من العزاء" (Quantum of Solace) من سلسلة أفلام جيمس بوند، عن إصابتها بـ Covid-19 وهي في عزلة ذاتية في منزلها.

ونشرت ممثلة هوليوود، المولودة في أوكرانيا، الأخبار عن كونها مصابة بفيروس كورونا، في منشور على حسابها في "إنستجرام".

وكتبت أولغا: "حُبست في المنزل بعد الاختبار الإيجابي للإصابة بفيروس كورونا. إنني مريضة منذ ما يقرب الأسبوع"، وحثت متابعيها على توخي الحذر في مواجهة المرض.




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