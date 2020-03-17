خسائر الاتحاد الأوروبي في حال إلغاء يورو 2020

يترقب محبي ومجشعي الكرة العالمية، بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي ستقام خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

حيث يعيش العالم خلال الأونة الأخيرة فترات صعبة، بسبب إنتشار فيروس كورونا بصورة واسعة في معظم دول العالم.

وأدى تفشي فيروس كورونا في البلاد، إلى إلغاء وتأجيل معظم الدوريات والبطولات على مستوى العالم، وإرباك كل المواعيد الدولية المحددة للمنتخبات الوطنية.

وأصبح مستقبل بطولة كأس الأمم الأوروبية مهدد بالإلغاء، بسبب إنتشار فيروس كورونا، ومع تأجيل بطولة الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والإيطالي والألماني، طالب الجميع بتأجيل يورو 2020 لمدة عام.

خسائر الاتحاد الأوروبي من فيروس كورونا

وبحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه في حالة إلغاء بطولة العام الحالي وتأجيلها بسبب فيروس كورونا الجديد، كوفيد 19، سيخسر الاتحاد الأوروبي ما يقارب نحو 2.5 مليار يورو.

ومن المنتظر أن تعقد جلسة اليوم الثلاثاء، من أجل حسم مصير بطولة يورو 2020 بالإضافة إلى مصير بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي