Advertisements
Advertisements
Advertisements

خسائر الاتحاد الأوروبي في حال إلغاء يورو 2020

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:51 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

يترقب محبي ومجشعي الكرة العالمية، بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي ستقام خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

حيث يعيش العالم خلال الأونة الأخيرة فترات صعبة، بسبب إنتشار فيروس كورونا بصورة واسعة في معظم دول العالم.

وأدى تفشي فيروس كورونا في البلاد، إلى إلغاء وتأجيل معظم الدوريات والبطولات على مستوى العالم، وإرباك كل المواعيد الدولية المحددة للمنتخبات الوطنية.

وأصبح مستقبل بطولة كأس الأمم الأوروبية مهدد بالإلغاء، بسبب إنتشار فيروس كورونا، ومع تأجيل بطولة الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والإيطالي والألماني، طالب الجميع بتأجيل يورو 2020 لمدة عام.

خسائر الاتحاد الأوروبي من فيروس كورونا

وبحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه في حالة إلغاء بطولة العام الحالي وتأجيلها بسبب فيروس كورونا الجديد، كوفيد 19، سيخسر الاتحاد الأوروبي ما يقارب نحو 2.5 مليار يورو.

ومن المنتظر أن تعقد جلسة اليوم الثلاثاء، من أجل حسم مصير بطولة يورو 2020 بالإضافة إلى مصير بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليو

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين| فيدال يمنح البرسا الصفقة الذهبية.. تفاصيل عقد تيرشتيجن.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام بارتوميو

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تزاحم الناس.. "التموين" تزف خبر سار للمواطنين بشأن السلع

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفات التى ترعى أطفالاً أقل من 12 سنة

منذ حوالي 3 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة عن علامات الساعة (فيديو)

منذ ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يوم

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الإمارات تدعو مواطنيها في الخارج للعودة إلى البلاد

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تفاصيل وفيات كورونا في مصر

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة: حصرنا 300 أسرة في قرية بالدقهلية بسبب كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ يوم

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 20 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين 16 مارس: زيدان يختار بديل بيل.. الريال يترك الهداف لبرشلونة.. صفقة مفاجئة تقترب من الملكي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد إيقاف الدوري الإيطالي بسبب كورونا .. 3 سيناريوهات متوقعة حول مصير المسابقة

كورونا يقتل متعة كرة القدم.. بطولات ودوريات عالمية تعطلت بسبب الفيروس المميت

مابين الإرجاء والإلغاء ... كورونا يعبث بيورو 2020

عــاجــل.. تأجيل جميع مُباريـات دوري الأبطال الأسبوع القادم بسبب فيروس كورونا

بسبب كورونا| خسائر في تعطيل الدوريات الأوروبية.. وتهديد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

مقترح جديد لإعادة الحياة لبطولة دوري أبطال أوروبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

12:57 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

10:12 م

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

11:06 م

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين| فيدال يمنح البرسا الصفقة الذهبية.. تفاصيل عقد تيرشتيجن.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام بارتوميو

11:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status