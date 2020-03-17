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اجتماع الاتحاد الأوروبي يحدد مستقبل الدوريات هذا الموسم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:49 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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يسعى الاتحاد الأوروبي لحسم مستقبل الدوريات الأوروبية حول العالم اليوم الثلاثاء، وذلك في الاجتماع الذي سيعقدوا للوقوف على مصير بعض البطولات خلال الموسم الحالي ومنها بطولتي (اليورو - دوري أبطال أوروبا - الدوري الأوروبي).

وتنتظر الاتحاد الرياضية موقف الاتحاد الأوروبي من إقامة اليورو هذا الموسم وأيضا كيفية استكمال بطولتي دوري الأبطال واليوروباليج.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب الكوبيه، فإن الليجا مُتفائلة باستئناف البطولة في نهاية أبريل، واجتماع اليوم هو المفتاح واللعب في يوليو يعتمد على اليورو وكوبا أمريكا.

وتضمن رابطة الليجا لعب جميع المُباريات خلف الأبواب المُغلقة في حال استمرار انتشار فيروس كورونا.

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