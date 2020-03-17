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حفيدتا عبد الرحمن أبو زهرة تفوزان بأرقى الجوائز في أوروبا (فيديو)

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:44 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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حصلت عازفتا الكمان الصغيرتان أميرة ومريم أبوزهرة على الجائزتين الأولى والثانية في مسابقة "أرتور جريميو الدولية لشباب عازفي الكمان" المقامة في بروكسل في الفترة من 10-13 مارس الجاري.

وحصلت أميرة أبو زهرة على الجائزة الأولى في الفئة العمرية (14-18 عاما)، وكانت أميرة هي أصغر عازفة في هذه الفئة، بينما حصلت مريم على الجائزة الثانية في الفئة العمرية (10-14عاما).

وتدرس الأختان أميرة ومريم في واحدة من أبرز المدارس الموسيقية في مدينة فيينا، ومنتسبتان إلى فصول الأطفال المتميزين موسيقيا بجامعة فيينا، وكانت أميرة قد فازت بالجائزة الأولى في أكبر مسابقة لمواهب الموسيقى الكلاسيكية في أوروبا، والتي تعرض في التلفزيون الهنغاري "فيرتيوزا" عام 2018، بعد تقدمها على أكثر من 2400 متسابق تتراح أعمارهم ما بين 8 و26 عاما.

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