حفيدتا عبد الرحمن أبو زهرة تفوزان بأرقى الجوائز في أوروبا (فيديو)

حصلت عازفتا الكمان الصغيرتان أميرة ومريم أبوزهرة على الجائزتين الأولى والثانية في مسابقة "أرتور جريميو الدولية لشباب عازفي الكمان" المقامة في بروكسل في الفترة من 10-13 مارس الجاري.





وحصلت أميرة أبو زهرة على الجائزة الأولى في الفئة العمرية (14-18 عاما)، وكانت أميرة هي أصغر عازفة في هذه الفئة، بينما حصلت مريم على الجائزة الثانية في الفئة العمرية (10-14عاما).



