كيف يقضي مشاهير كرة القدم أوقاتهم أثناء انتشار فيروس كورونا ؟

يسعى نجوم كرة القدم في أوروبا لقضاء أوقات فراغهم في ظل تعليق المنافسات الرياضية بسبب فيروس كورونا المستجد ويقومون بنشر نشاطات متنوعة لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي مثل تمضية الوقت مع أولادهم والاهتمام بعشب الحديقة واللعب مع كلابهم.

وحصد فيروس كوفيد - 19 والمعروف بفيروس كورونا حياة أكثر من ستة آلاف شخص حول العالم وتسبب في شلل شبه كامل في المنافسات الرياضية لا سيما في أوروبا، حيث تم تعليق منافسات معظم البطولات لمحلية بالإضافة إلى بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ورافقت هذه الإجراءات قيود صارمة على حركة التنقل والسفر مما وضع اللاعبين في مواجهة واقع غير مألوف في فترة من الموسم عادة ما يكون جدولها مزدحماً لا سيما مع اقتراب البطولات والمسابقات من مراحلها الأخيرة الحاسمة.

ولجأ العديد من نجوم اللعبة إلى حساباتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمشاركة تجارب غير مألوفة بالنسبة إليهم في هذه الفترة وكشف العديد منهم بأنه لم يتبق شيء للقيام به في انتظار معرفة ما سيكون عليه مصير الموسم وأبرز هؤلاء النجوم لاعبو ريال مدريد الإسباني الذين تم وضعهم في الحجر الصحي في الأسبوع الماضي بعد تسجيل إصابة أحد نجوم كرة السلة في النادي الملكي بفيروس كورونا المستجد. ويستعرض الفجر الرياضي ما يفعله نجوم برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ والدوريين الإيطالي والألماني أثناء توقف البطولات بسبب فيروس كورونا المستجد ...

* ريال مدريد :

ونشر قائد ريال مدريد المدافع سيرخيو راموس لقطات وأشرطة مصوّرة له وهو يقوم بتمارين رياضية داخل منزله على آلة الجري.

أما ماركو أسنسيو الذي تعرض لإصابة في الركبة صيف عام 2019 فنشر صورة له وهو يواصل التعافي ولكن هذه المرة في حديقة منزله.

أما النجم الفرنسي كريم بنزيمة والذي يعرف عنه حبه لتمضية الوقت في منزله، حيث نشر صوراً له وهو يقوم بتمارين الإحماء ورفع الأثقال لكن اللاعب المعتاد كغيره من المحترفين على تخصيص وقت طويل للتمارين والتزامات الحفاظ على اللياقة أكد بأنه بدأ يشعر بالملل، حيث قال في شريط مصور: "أنا هنا في حديقة منزلي وليس لدي ما أقوم به". وظهر النجم الفرنسي البالغ من العمر 32 عاماً في الشريط بجانب كلبه مما دفع العديد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي إلى مقارنته بالممثل الأميركي ويل سميث في فيلم I am legend، حيث يمضي وقتاً طويلاً مع كلبه بمفردهما في مدينة نيويورك بعدما أصبح البشري الوحيد بصحة سليمة في المدينة الأميركية، ناجياً من وباء قضى على غالبية سكانها.

أما الفرنسي فابيان كازور نجم ريال مدريد لكرة السلة، فأطلق قناة بث مباشر عبر مواقع التواصل لعرض ما يواجهه خلال فترة الحجر الصحي وقام من خلالها بتحدي رياضيين ومشاهير بتمارين متزامنة مثل البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى النادي الملكي وزميله السابق السلوفيني لوكا دونشيتش نجم دالاس مافريكس حالياً والذي يجد نفسه أيضاً في المنزل في ظل تعليق دوري كرة السلة في الولايات المتحدة.

* برشلونة :

يخضع نجوم برشلونة في منازلهم لبرنامج تدريب رياضي محدد وخاص بكل منهم تم وضعه على يد الجهاز الفني للفريق ويقوم بمراقبته عن بعد باستخدام أجهزة قياس بيومترية.

ونشر قائد البلوجرانا الأرجنتيني ليونيل ميسي صورة تجمعه مع نجليه في منزله، وعلق عليها قائلاً :"هذه أوقات معقدة بالنسبة إلينا جميعًا، نحن قلقون مما سيحدث ونريد أن نساعد من خلال وضع أنفسنا مكان الذين يعانون من أسوأ ما يحصل لأنه أثّر عليهم بشكل مباشر أو من خلال وجودهم على الخط الأمامي في المستشفيات والمراكز الطبية. يجب أن تبقى الصحة الأولوية هذا وضع استثنائي".

* بايرن ميونخ :

تعتبر التمارين الفردية محوراً أساسياً لنشاطات اللاعبين في منازلهم، حيث نشر البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ صورة له وهو يقوم بالتمارين المنزلية وابنته مستلقية على

ظهره مرفقاً الصورة بتعليق ساخر جاء فيه "تمارين قاسية في المنزل".

* الدوري الإيطالي :

أما البرازيلي دوجلاس كوستا تجم يوفنتوس الإيطالي الذي تم وضع كل أفراده في الحجر بعد ثبوت إصابة زميلهم دانيلي روجاني بالفيروس، فنشر شريطاً مصوّراً وهو يقوم بمراوغة كلبه بالكرة في حديقة منزله. أما زميله المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا فنشر أشرطة مصوّرة لقيامه بالتمارين على مرأى من كلبه الذي حاول مراراً منعه من مواصلة ذلك. وتعتبر إيطاليا من أكثر الدول تضرراً بالفيروس في أوروبا وسجلت فيها حتى مساء الأحد الماضي 1809 حالة وفاة بينما تخطى عدد الإصابات حاجز ال 24 ألفاً.

وعلى جانب آخر، نشر التشيلي أليكسيس سانشيز المعار إلى إنتر ميلان من مانشستر يونايتد الإنجليزي صوراً وهو يقوم بجمع قطع من الخشب.

كما قام تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو إلى ابتكار تقنيات ترقيص الكرة لكن باستخدام ألعاب صغيرة أو إعداد وجبات طعام لعائلته.

* الدوري الفرنسي :

لجأ جيمس ليا سيليكي نجم رين إلى حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر لنشر مواعيد برامج المسابقات التلفزيونية وكشف حبه للبرامج الغنائية.

أما رومان توما نجم أنجيه فقال أنه تحدث إلى زملائه: "قلنا لبعضنا البعض (حسنا، الطقس جميل وحان وقت جزّ العشب) لذا قمت بجزّ العشب في الحديقة، هذا يوفّر لي الوقت للتفكير بأمور أخرى".

وحذر أدريان توماسون نجم خط وسط ستراسبورج من أنه على اللاعبين الاستعداد لفترة طويلة من الفراغ وأضاف: "لن يكون لدينا ما نقوم به في خضم الموسم وهذا أمر لم يحصل من قبل. لقد انقلبت عاداتنا رأساً على عقب، سأقوم بمشاهدة مسلسلات تلفزيونية وأفلام لكن الأمر سيكون محدوداً".