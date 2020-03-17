الكشف عن مصير إقامة اليورو هذا الصيف

يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اجتماعا طارئا صباح اليوم الثلاثاء، وذلك من أجل حسم إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية في صيف موسم 2020.



وكانت قد توقفت معظم الدوريات الأوروبية العالمية بعد انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة وإصابة بعض اللاعبين الرياضيين في كرة القدم.



‏وأشارت تقارير إسبانية حسب الكوبيه، إن مصادر مُهمة تقول أن اليورو سيكون في 2021، وسيتم تأجيله هذا الصيف ولن يقام بسبب فيروس كورونا.



ويضع اليويفا هذا الحل لإتاحة الوقت لدى الاتحادات الرياضيات لاستكمال الموسم الجاري في الدوريات العالميه بعد تأجيلها خلال الفترة الماضية.