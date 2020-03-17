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تعرف على ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:21 ص
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علي ماهر حلمي
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر اختيار ستاد جابوما الدولي بمدينة دوالا الكاميرونية لإستضافة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2019/2020.

حيث قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أن تلعب مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم من مباراة واحدة لأول مرة منذ فترة طويلة بعد الأحداث التي حدثت في المباراة الموسم بين نادي الترجي الرياضي التونسي ونظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين علي ملعب رادس الدولي بالعاصمة التونسية تونس.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لهذا الموسم من بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الفائز من مواجهة الأهلي المصري أمام نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي ونادي الزمالك المصري أمام نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي يوم 29 من شهر مايو القادم ستاد جابوما الدولي بالكاميرون.

ويتواجد ستاد جابوما الدولي في مدينة دوالا الكاميرونية وهو أحد الملاعب الذي سيضيف مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2021 وتم إنشاء الملعب في 21 فبراير لعام 2017 وحيث تم الانتهاء من بناءه في 20 شهرا ويتسع إلى 50 ألف متفرج ويضم ملاعب كرة سلة وكرة طائرة وتنس ومسبح أولمبي وأنفقت الكاميرون على إنشاء الاستاد ما يقرب من 150 مليون دولار حيث صمم من قبل شركة إنجليزية وتم إنشاء الاستاد خصيصا من أجل استضافة حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 قبل أن تعتذر الكاميرون عن استضافتها لعدم الجاهزية لتنتقل الي مصر.

يذكر أن الكاميرون تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة للمنتخابات عام 2021.

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