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الاتحاد الاوروبي يدرس فكرة جديدة لاستكمال دوري الأبطال

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:33 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فكرة جديدة خلال الساعات المقبلة من أجل استكمال بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب الكوبيه، إن غداً هو إجتماع اليويفا، والمؤكد أن لاشيء سوف يلعب طالما الوضع الصحي مستمر هكذا والأبطال قد تتأجل مرة أخرى.

ولكن هناك فكرة أن دوري الأبطال سيكون من مباراة واحدة ونصف النهائي يلعب بين أربعة فرق في اسطنبول.

وكانت قد تأهلت أربعة أندية لدور الربع نهائي في دوري أبطال أوروبا (لايبزيج - اتالانتا - أتليتكو مدريد - باريس سان جيرمان).

يذكر أن فريق ليفربول هو بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال بعد الفوز على فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.
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