تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية: إنهم رصدوا انتشارًا كبيرًا لفيروس كورونا، مشددًا على أن تعقب الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، هو العمود الفقري لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه مدير منظمة الصحة العالمية، حديثه للدول المختلفة، قائلًا: "افحصوا كل حالة مشتبه بها، وإذا كانت النتيجة إيجابية قوموا بعزلهم، وابحثوا عن المخالطين بهم قبل يومين، وابحثوا عن المصابين".





وأكد "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي، أن النقطة الأساسية هي الفحص ثم الفحص ثم الفحص لهذا المرض الخطير، مشددًا على أنه يجب على الدول تكثيف الفحوصات للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، مناشدًا الدول بأن يقوموا كل ما بوسعهم لنقل انتشار الوباء، لافتًا إلى أن غسل الأيدي يقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم.





وتابع مدير منظمة الصحة العالمية أن "فيروس كورونا هو أخطر أزمة صحية نواجهها في حياتنا، والأيام المقبلة ستكون اختبارًا لنا جميعًا"، موضحًا أن الدول الضعيفة صحيًا ستعاني من انتشار وباء كورونا، وأنه يجب أن يكون فيروس كورونا مسئولية الجميع، مستكملًا: "شاهدنا تصعيدًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي لفيروس كورونا المستجد".





وأضاف أن "شاهدنا تصعيدًا كبيرًا أيضًا في إجراءات التباعد الاجتماعي مثل غلق المدارس، وإلغاء الفعاليات الرياضية، والحد من التجمعات"، مشددًا على أنه يجب أن يتم كسر سلسلة العدوى وانتقال فيروس كورونا لوقف هذه الجائحة، وأنه يجب على الدول أن تقوم بفحص المشتبه بهم، مضيفًا أنه يجب عزل كافة الحالات المشتبه بها، ويجب إعطاء أولوية للمرضى.





وشدد "أدهانوم"، على أنه يجب على المريض والطبيب أن يرتديا أقنعة طبية عندما يكونا معا في نفس الغرفة، كما يجب على المريض أن ينام في غرفة بمفرده، وأن يستخدم دورة مياه مختلفة، متابعًا: "الأشخاص المصابون بفيروس كورونا بإمكانهم نقل العدوى حتى بعد شفائهم".



