المهدي سليمان : كنت متواجد فى معسكر المنتخب والشناوي وأبوجبل مميزين

كشف المهدي سليمان حارس مرمي بيراميدز عن إختياره من قبل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري خلال معسكر مارس والذى كان من المفترض أن يواجه فيه الفراعنة منتخب توجو، ولكن تم تأجيل المباراتان بسبب فيروس كورونا.

وقال المهدي سليمان، حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، إنه رجب بكار، زميله بالفريق من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في مصر، مطالبا إياه بمواصلة الاجتهاد للحصول على فرصة حقيقية داخل المنتخب الوطني.

وتابع المهدي سليمان في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "كنت متواجد في معسكر المنتخب الوطني وأتمنى دائما التواجد والحصول على فرصة المشاركة"

وأضاف: "الشناوي زميلي من زمان وهو يؤدي بشكل مميز مع الأهلي ومنتخب مصر وخاصة في كأس العالم"

وأتم: "أبو جبل تطور مستواه بشكل كبير ولافت خاصة في المباريات الأخيرة مع نادي الزمالك"