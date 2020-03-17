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مجدي قفشة يكشف عن إقناعة لنجم بيراميدز بالانتقال للأهلي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:08 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف محمد مجدي قفشة صانع العاب النادي الأهلي، عن إقتاعه لنجم نادي بيراميدز فى الإنتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

 

وقال محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه اقنع رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، بالانتقال للأهلي.

 

وأكد أفشة في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي غير اي نادي اخر، هناك التزام لا يوجد في اي مكان اخر"

 

وتابع: "اللي يدخل الأهلي مستحيل يفكر يسيبه، وهناك انضباط وفي ساعة موضوعة في التتش واللي بيتاخر عن التمرين ثانية بيتخصمله"

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