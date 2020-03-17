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عادل حمودة: "مبارك مكانش عايز يقابل أوباما" (فيديو)

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:31 ص
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الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
مروة عبدالعزيز
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، نشر مقالًا في إحدى الصحف أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم يتناول الإفطار أثناء زيارته لمصر في رمضان.

وأضاف حمودة خلال لقاءه ببرنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامي عمر خليل، الاثنين: "معلوماتي إن أوباما تناول الإفطار وأكل فول وطعمية، وفطير مشلتت، ومبارك ما كنش عايز يقابله، وقال هو مش جاي ليا، ده جاي ندوة في جامعة القاهرة، وضغط عليه رئيس المخابرات الأسبق الراحل عمر سليمان، وأحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وقالا له اقعد معه ربع ساعة واحنا هنكمل".

وتابع: "أنا عايز اختلف مع هيكل، ولكن كتبت نصف المقالة اعتذار لهيكل قبل ما أقول هذه المعلومات، وكان هيكل معتمد على إن الرئيس الأمريكي لا يتناول الطعام في أي مكان، بما في ذلك قصر الإليزية في فرنسا، إذا هو معتمد على معلومة تقليدية".

وأكمل:"أوباما عندما أتي لمصر شعر بالحرج، وهو في مجتمع إسلامي شرقي، وإنه لو ما أكلش فهذه إهانة، فأكل حفاظا على طبيعة المجتمع الشرقي وخروجا عن طبيعته، وهذا كان نقطة خلاف بيني وبين هيكل".

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق قد زار القاهرة في 4 يونيو 2009، وألقى خطابا في قاعة الاستقبال الكبرى بجامعة القاهرة، قال فيه: "انه لمن دواعي شرفي أن أزور مدينة القاهرة الأزلية حيث تستضيفني فيها مؤسستان مرموقتان للغاية، أحدهما الأزهر الذي بقي لأكثر من ألف سنة منارة العلوم الإسلامية، بينما كانت جامعة القاهرة على مدى أكثر من قرن بمثابة منهل من مناهل التقدم في مصر".

وتابع: "معا تمثلان حسن الاتساق والانسجام ما بين التقاليد والتقدم، وأنني ممتن لكم لحسن ضيافتكم ولحفاوة شعب مصر، كما أنني فخور بنقل أطيب مشاعر الشعب الأمريكي لكم مقرونة بتحية السلام من المجتمعات المحلية المسلمة في بلدي.. السلام عليكم".

وأكمل الرئيس الأمريكي الأسبق: "نلتقي في وقت يشوبه التوتر بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، وهو توتر تمتد جذوره إلى قوى تاريخية تتجاوز أي نقاش سياسي راهن. وتشمل العلاقة ما بين الإسلام والغرب قرونا سادها حسن التعايش والتعاون كما تشمل هذه العلاقة صراعات وحروبا دينية".
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