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فرق تضررت بسبب توقف الدوريات الأوروبية بعد انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:04 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تضررت العديد من الفريق في الدول الأوربية حيث قررت رابطة الأندية الانجليزية وقف مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لمدة أسبوعين كما تم وقف بطولة الدوري الاسباني و الإيطالي و الألماني والفرنسي الممتاز لأجل غير مسمى مثلما فعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في الأيام القليلة الماضية خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد حيث أصيب العديد من الرياضين بهذا الفيروس.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي أبرز الفرق التي تضررت من وقف الدوريات الأوربية الكبري:

يعد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أكثر الفرق الأوربية تضررت بعد وقف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث يتصدر النادي جدول ترتيب البريميرليج بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة الإنجليزية وكان علي بعد 6 نقاط فقط من حسم البطولة التي غابت عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.

ويعتبر نادي برشلونة هو ثاني أكثر الأندية التي تضررت من وقف الدوريات الأوربية حيث قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل بطولة الدوري الاسباني الممتاز لأجل غير مسمى خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد وكان النادي الكتالوني قد عاد لصدارة ترتيب الليجا وحيد بعد تعثر نادي ريال مدريد حيث خسر أمام نادي ريال بيتيس بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وجاء نادي يوفنتوس ثالث أكثر الفرق التي تضررت من وقف الدوريات الأوربية حيث تمكن النادي من الفوز علي نادي إنتر ميلان بنتيجة هدفين مقابل لاشئ لينفرد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكن قرر الاتحاد الإيطالي بوقف النشاط الرياضي لأجل غير مسمى بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

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الكلمات المفتاحية

وقف النشاط الرياضي اليو

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