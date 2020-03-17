عاجل.. 21 إصابة و13 حالة وفاة جديدة بكورونا في الصين

سجلت الصين، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





كما أعلنت الصين، عن 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.





وفي وقت سابق، ناشد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، الدول بأن يقوموا كل ما بوسعهم لنقل انتشار الوباء.





وأشار "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن غسل الأيدي يقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم.





وتابع مدير منظمة الصحة العالمية: "فيروس كورونا هو أخطر أزمة صحية نواجهها في حياتنا، والأيام المقبلة ستكون اختبارًا لنا جميعًا".





وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية، أن الدول الضعيفة صحيًا ستعاني من انتشار وباء كورونا، وأنه يجب أن يكون فيروس كورونا مسئولية الجميع.