أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

تحدث عبدالله السعيد لاعب بيراميدز الحالي ونجم الأهلي السابق عن مسألة تجديد رباعي النادي الأهلي الكبار، والذى يتحدث عنه الجميع خلال الفترة الماضية.

وعلق عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على ملف تجديد رباعي الأهلي الكبار شريف إكرامي، حسام عاشور، وليد سليمان وأحمد فتحي.

وأكد السعيد في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الملف مع إدارة الأهلي، ولكن الرباعي كبار ومفيدين للفريق بكل تأكيد"