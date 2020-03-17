عبد الله السعيد يكشف مفاوضات الزمالك الصيف الماضي

تحدث عبدالله السعيد لاعب بيراميدز عن مفاوضات نادي الزمالك معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وقال عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن نادي الزمالك دخل في مفاوضات معه لضمه في الصيف الماضي.

وأكد السعيد في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "فضلت الاستمرار مع نادي بيراميدز رغم اغراءت الزمالك، واطمح لتحقيق نتائج إيجابية وحصد بطولات معهم"

ويذكر أن السعيد يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدف وتخطي حاجز المائة هدف.