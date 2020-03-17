Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل وباء كورونا حرب بيولوجية؟ عادل حمودة يفجر مفاجآت

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:38 ص
Advertisements
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
Advertisements
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن هناك استغلالًا سياسيًا لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، موضحا أن الصين قالت إن الفيروس تم صنعه في معامل جورجيا الخاصة بالجيش الأمريكي، بينما استغلت روسيا ذلك خلال تصريحاتها، كما أن أحمدي نجاد قال إن هناك حرب بيولوجية ضد إيران.

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أن أوروبا وأمريكا أصيبوا بالوباء العالمي، ولذلك من الصعب الجزم أننا أمام حرب بيولوجية.

وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "يمكن أن يكون الفيروس غير مصنع؛ لأنه من الطبيعي أن تتطور الفيروسات وتتحور، ولكن ما يثير أن ما يحدث حرب بيولوجية أنه لا يوجد قوة عسكرية في العالم إلا لديها جزء من الحروب البيولوجية"، لافًتا إلى أن العالم انتبه لفكرة الحرب البيولوجية عام 1925.

واستطرد قائلًا: "هناك 160 فيلم أمريكاني يتحدث عن فيروس مخلق سيدمر العالم، ثم يأتي بطل أمريكي ينقذ العالم على طريقة جيمس بوند، كما أنه كان هناك رواية عام 1981 قالت إن هناك فيروس سيحدث في مدينة ووهان الصينية، وأنه سيدمر العالم، وهو ما يثير التساؤلات، لافتا إلى أن التيارات الدينية تقول أن غضب الله على الصين لتعذيبها المسلمين أدى لظهور المرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا عادل حمودة الفجر أخبار

أخبار تهمك

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 17-3-2020.. تعرف على سعر العملة الأمريكية بعد خفض الفائدة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 10 ساعة

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفات التى ترعى أطفالاً أقل من 12 سنة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يوم

وزيرة الصحة: حصرنا 300 أسرة في قرية بالدقهلية بسبب كورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ يوم

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين| فيدال يمنح البرسا الصفقة الذهبية.. تفاصيل عقد تيرشتيجن.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام بارتوميو

منذ ساعتين و 39 دقيقة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 19 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين 16 مارس: زيدان يختار بديل بيل.. الريال يترك الهداف لبرشلونة.. صفقة مفاجئة تقترب من الملكي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإمارات تدعو مواطنيها في الخارج للعودة إلى البلاد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

نشأت الديهي: فيروس كورونا جزء من حرب بيولوجية مخططة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة الحرب البيولوجية بين الصين وأمريكا

شعبة الادوية: فيروس كورونا ليس ضمن الحرب البيولوجية

أمريكا تستدعي السفير الصيني اعتراضًا على اتهامات تورطها بنشر "كورونا"

حقيقية زرع أمريكا "فيروس كورونا" في الصين (فيديو)

باحث فيروسات يشيد بالصين في مكافحة "كورونا" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

12:57 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

10:12 م

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

11:06 م

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين| فيدال يمنح البرسا الصفقة الذهبية.. تفاصيل عقد تيرشتيجن.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام بارتوميو

11:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status