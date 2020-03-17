هل وباء كورونا حرب بيولوجية؟ عادل حمودة يفجر مفاجآت

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن هناك استغلالًا سياسيًا لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، موضحا أن الصين قالت إن الفيروس تم صنعه في معامل جورجيا الخاصة بالجيش الأمريكي، بينما استغلت روسيا ذلك خلال تصريحاتها، كما أن أحمدي نجاد قال إن هناك حرب بيولوجية ضد إيران.





وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أن أوروبا وأمريكا أصيبوا بالوباء العالمي، ولذلك من الصعب الجزم أننا أمام حرب بيولوجية.





وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "يمكن أن يكون الفيروس غير مصنع؛ لأنه من الطبيعي أن تتطور الفيروسات وتتحور، ولكن ما يثير أن ما يحدث حرب بيولوجية أنه لا يوجد قوة عسكرية في العالم إلا لديها جزء من الحروب البيولوجية"، لافًتا إلى أن العالم انتبه لفكرة الحرب البيولوجية عام 1925.





واستطرد قائلًا: "هناك 160 فيلم أمريكاني يتحدث عن فيروس مخلق سيدمر العالم، ثم يأتي بطل أمريكي ينقذ العالم على طريقة جيمس بوند، كما أنه كان هناك رواية عام 1981 قالت إن هناك فيروس سيحدث في مدينة ووهان الصينية، وأنه سيدمر العالم، وهو ما يثير التساؤلات، لافتا إلى أن التيارات الدينية تقول أن غضب الله على الصين لتعذيبها المسلمين أدى لظهور المرض.