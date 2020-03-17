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عادل حمودة يوجه الشكر للأطقم الطبية في الحجر الصحي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:13 ص
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الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
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قدم الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، الشكر للأطباء والأطقم الطبية التابعة لوزارة الصحة في الحجر الصحي؛ لأنهم وأسرهم يستحقون التقدير.

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أن وزارة الصحة تقدم لطاقمها الطبي في الحجر الصحي الرعاية الطبية، ولكن للأسف نحن نسينا أن نشكرهم في مصر، عكس الصين التي شكرت طاقمها الطبي والعمال في المخابز وغيرهم.

وتابع: "أم تركت ولدها لأنه أصيب بفيروس كورونا في أحد المواقف، ولكن الأطباء مستمرون في عملهم"، منتقدا هجوم الصحافة على بعض الأطباء لأنهم رفضوا الانضمام للحجر الصحي، معقبًا: "لابد من تقدير الفزع والخوف الإنساني".

وأشاد حمودة، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة فيما يخص مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها خطة واضحة للتعامل مع المرض، معقبًا: "الحكومة مشيت على الكتاب".

وأضاف، أن منظمة الصحة العالمية قوية للغاية ولا أحد يستطيع أن يذكر معلومات دون أن تراجعها، لافًتا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا".

ووجه حديثه للمواطنين قائلًا: "أنت مش مسئول عن نفسك بس.. أنت مسئول عن آخرين قد يتعرضوا للإصابة بسببك، والدولة مسئولة عنك"، مؤكدا أن مصر اتخذت إجراءات صارمة وحادة لمواجهة الوباء العالمي.

وتابع: "مصر اتبعت مراحل الإجراءات الوقائية كما يجب، وفي التوقيت المناسب"، مشددًا على ضرورة السيطرة على حالة الهلع التي لدى الشعب المصري؛ وهو ما يحتاج إلى طبيب نفسي يوضح كيف يتم السيطرة على الخوف.

وأكد رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر على ضرورة توحيد الآراء الطبية حول فيروس كورونا، خاصة أن هناك فتاوى لا نهاية لها في "السوشيال ميديا"، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة على المجهودات التي قامت بها لاحتواء المرض.

واستطرد قائلًا: "استاء عند ما يتحدث آخرون بأمور سيئة عن وزيرة الصحة والدعايات السيئة"، مطالبا بإصدار برنامج معتمد للوقاية من الفيروس.
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الكلمات المفتاحية

عادل حمودة صحة عالمية الفجر الاجراءات الوقائية

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