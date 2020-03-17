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الحكومة تحسم الأمر.. هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:38 ص
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كـسـاب أحـمـد
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الشائعات صدرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة حول انتشار كورونا في مصر، وبعض هذه الشائعات، حدوث حظر تجوال، غدًا يوم الثلاثاء، متسائلًا: "لماذا تم اختيار يوم الثلاء بالتحديد.
وأضاف أن الدولة ستعيد تقييم قرار تعليق الدراسة بعد 14 يوميًا من التطبيق، وسيتم أيضًا إعادة تقييم رحلات الطيران بشكل مستمر.
وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء أمس الاثنين، أن تقرير الجارديان عن الوضع في مصر حول انتشار فيروس كورونا ينتمي إلى الخيال العلمي.
ونوه بأن الغرض من هذا التقرير لا يخفى على أحد، متسائلًا: "لماذا اختارت الجارديان مصر لإعداد حولها هذا التقرير، مع انتشار الفيروس في العديد من الدول".
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وأيضا على نطاق المحافظات.
وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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