الحكومة تحسم الأمر.. هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الشائعات صدرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة حول انتشار كورونا في مصر، وبعض هذه الشائعات، حدوث حظر تجوال، غدًا يوم الثلاثاء، متسائلًا: "لماذا تم اختيار يوم الثلاء بالتحديد.





وأضاف أن الدولة ستعيد تقييم قرار تعليق الدراسة بعد 14 يوميًا من التطبيق، وسيتم أيضًا إعادة تقييم رحلات الطيران بشكل مستمر.





وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء أمس الاثنين، أن تقرير الجارديان عن الوضع في مصر حول انتشار فيروس كورونا ينتمي إلى الخيال العلمي.



