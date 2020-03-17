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كارتيرون يتحدث عن مصطفى محمد وطارق حامد
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:10 ص
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هاني عصام
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تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن طارق حامد لاعب الوسط ودوره مع الأبيض.
وقال كارتيرون في تصريحات عبر قناة الزمالك "طارق حامد لاعب لا غنى عنه داخل المستطيل الأخضر ويستطيع القيام بأكثر من دور في الملعب".
وواصل "أشبه بقطعة الشطرنج في وسط الملعب".
وأشار إلى أن تواجد طارق حامد وفرجاني ساسي في وسط الملعب يزيد من قوة الفريق بصورة كبيرة.
وعن مصطفى محمد مهاجم الفريق قال "لا أعرف السبب وراء عدم انضمامه إلى المنتخب الوطني فهو لاعب كبير وله مستقبل واعد".
وقال كارتيرون في تصريحات عبر قناة الزمالك "طارق حامد لاعب لا غنى عنه داخل المستطيل الأخضر ويستطيع القيام بأكثر من دور في الملعب".
وواصل "أشبه بقطعة الشطرنج في وسط الملعب".
وأشار إلى أن تواجد طارق حامد وفرجاني ساسي في وسط الملعب يزيد من قوة الفريق بصورة كبيرة.
وعن مصطفى محمد مهاجم الفريق قال "لا أعرف السبب وراء عدم انضمامه إلى المنتخب الوطني فهو لاعب كبير وله مستقبل واعد".
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