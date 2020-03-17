Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد الجندي عن تفشي كورونا: أمريكيا وأوروبا وروسيا ودونا في داهية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:32 ص
Advertisements
خالد الجندي
خالد الجندي
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية: إن العالم مر بالكثير من الأوبئة على فترات متفاوتة من الزمن، وهذه الأوبئة تسببت أحيانًا في خلل في التركيبة السكانية، مشيرًا إلى أن الأوبئة تعد أبتلا مكن الله سبحانه وتعالى.

وتابع "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء أمس الاثنين، أنه يرى أن الهدف من هذا الفيروس هو إيقاظ العافلين عن غفلتهم، والنائمين من نومتهم، والمذنبين من كوبتهم.

وأشار إلى أن فيروس كورونا حطم الجبروت البشري، وأظهر مدى سخافة الإنسان وضحالته، وقلة حيلته، معقبًا: "هذا الفيروس حطم جبروت أصحاب الطغيان في العالم".

وتابع أن "فين دول العالم الأول، وجبروت أمريكيا وأوروبا وروسيا، وفين مراكز الأبحاث، ده رئيس وزراء بريطانيا طالب من المواطنين توديع الأحبة، وطالب من المواطنين الصلاة من أجل أن يزيل الله هذا الفيروس، البعض منسوب زروًا وبهتانًا إلى العلم يتهكم على اللجوء إلى الله، إحنا سبنا لكم العلم ودتونا في داهية".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا علاج كورونا خالد الجندي

أخبار تهمك

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "كاف" يكشف مصيرأمم إفريقيا بعد تفشي كورونا

منذ أقل من ساعتين

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل..اتحاد الكرة يكشف أمر خطير بشأن المحترفين المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يحرج عبد الله السعيد

منذ ساعة و 9 دقيقة

حلول جديدة لاستئناف الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعة

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-3-2020 بعد قرار خفض أسعار الفائدة

منذ أقل من ساعتين

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة المتحدث باسم "الوزراء" للقطاع الخاص بشأن تقليل العمالة

منذ حوالي 5 ساعات

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار وبرودة شديدة.. عاجل الأرصاد تحذر

منذ ساعة و 6 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

08:47 ص

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

06:49 ص

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status