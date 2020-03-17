Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول رد من الزمالك على صفقة رمضان صبحي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:07 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هاني عصام
Advertisements
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا توجد مفاوضات بشكل نهائي مع رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي لضمه في الموسم المقبل.

وأوضح مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك أن ما تردد عن رفض رمضان صبحي الجلوس مع أحمد مرتضى غير صحيح ولم تحدث مفاوضات معه من الأساس.

وواصل "لم نفاوض كريم العراقي وما تردد عن الحصول على توقيعه غير صحيح بالمرة".

وشدد على أن أحمد عادل عبد المنعم حارس مصر للمقاصة خارج حساباتهم ولا توجد نية للتعاقد معه نهائيًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

تعليق ناري من أحمد عيد عبد الملك على خناقة بادجي ورمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين 16 مارس: زيدان يختار بديل بيل.. الريال يترك الهداف لبرشلونة.. صفقة مفاجئة تقترب من الملكي

منذ ساعة و 17 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفات التى ترعى أطفالاً أقل من 12 سنة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 3 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يوم

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين| فيدال يمنح البرسا الصفقة الذهبية.. تفاصيل عقد تيرشتيجن.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام بارتوميو

منذ ساعتين

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ 37 دقيقة

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 17-3-2020.. تعرف على سعر العملة الأمريكية بعد خفض الفائدة

منذ ساعة و نصف

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الإمارات تدعو مواطنيها في الخارج للعودة إلى البلاد

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مرتضي منصور يفجر مفاجأة عن مفاوضات تركي آل الشيخ مع فرجاني ساسي

الزمالك: لا نفاوض أحمد علي

هل طلب الزمالك ضم "صخرة الأهلي" مقابل مليون إسترليني؟.. أمير مرتضي يُجيب

الزمالك يستغني عن نجميه ويتمسك بأيمن حفني

مالاتيا سبور يكشف عن التفاصيل المادية لانضمام خالد بوطيب للزمالك

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على صفقات الأهلي الجديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

12:57 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

10:12 م

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين| فيدال يمنح البرسا الصفقة الذهبية.. تفاصيل عقد تيرشتيجن.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام بارتوميو

11:33 م

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

11:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status