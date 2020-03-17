أول رد من الزمالك على صفقة رمضان صبحي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا توجد مفاوضات بشكل نهائي مع رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي لضمه في الموسم المقبل.



وأوضح مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك أن ما تردد عن رفض رمضان صبحي الجلوس مع أحمد مرتضى غير صحيح ولم تحدث مفاوضات معه من الأساس.



وواصل "لم نفاوض كريم العراقي وما تردد عن الحصول على توقيعه غير صحيح بالمرة".



وشدد على أن أحمد عادل عبد المنعم حارس مصر للمقاصة خارج حساباتهم ولا توجد نية للتعاقد معه نهائيًا.