هل يُشارك عبدالله السعيد مع المنتخب الأولمبي فى طوكيو؟ اللاعب يُجيب

يستعد المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب للمشاركة هذا العام فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والتى سيكون من حق الجهاز الفنى أن يقوم بإختيار ثلاث لاعبين من فوق السن.

وكشف عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن حقيقة تواجده مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد السعيد في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم يتواصل معي كابتن شوقي غريب أو اي عضو في الجهاز لانضمامي الى المنتخب الاولمبي ولكن اكيد نفسي أشارك"

وكان غريب قد أكد فى تصريحات إعلامية من قبل انه لك يستقر على أى من اللاعبين الكبار سوي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى فقط.