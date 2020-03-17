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عادل حمودة عن فيروس كورونا : الحكومة مشيت على الكتاب

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:05 ص
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الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
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أشاد الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة فيما يخص مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها خطة واضحة للتعامل مع المرض، معقبًا: "الحكومة مشيت على الكتاب".

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أن منظمة الصحة العالمية قوية للغاية ولا أحد يستطيع أن يذكر معلومات دون أن تراجعها، لافًتا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا".

ووجه حديثه للمواطنين قائلًا: "أنت مش مسئول عن نفسك بس.. أنت مسئول عن آخرين قد يتعرضوا للإصابة بسببك، والدولة مسئولة عنك"، مؤكدا أن مصر اتخذت إجراءات صارمة وحادة لمواجهة الوباء العالمي.

وتابع: "مصر اتبعت مراحل الإجراءات الوقائية كما يجب، وفي التوقيت المناسب"، مشددًا على ضرورة السيطرة على حالة الهلع التي لدى الشعب المصري؛ وهو ما يحتاج إلى طبيب نفسي يوضح كيف يتم السيطرة على الخوف.

وأكد رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر على ضرورة توحيد الآراء الطبية حول فيروس كورونا، خاصة أن هناك فتاوى لا نهاية لها في "السوشيال ميديا"، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة على المجهودات التي قامت بها لاحتواء المرض.

واستطرد قائلًا: "استاء عند ما يتحدث آخرون بأمور سيئة عن وزيرة الصحة والدعايات السيئة"، مطالبا بإصدار برنامج معتمد للوقاية من الفيروس.
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الكلمات المفتاحية

مصر فيروس كورونا عادل حمودة صحة عالمية الفيروسات الاجراءات الوقائية

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