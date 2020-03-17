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عبد الله السعيد : سعيد بدخول نادي المائة وأتمني المشاركة فى مونديال 2022

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:03 ص
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عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
محمد جمال
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أكد عبدالله السعيد لاعب بيراميدز عن سعادته بالدخول لنادي المائة ببطولة الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم.

 

وأعرب عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن سعادته بالدعم الإعلامي بعد دخوله نادي المائة.

 

وأكد السعيد في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الإعلام لم يقصر معي وخدت حقي بعد دخول نادي المائة"

 

وكشف عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن حقيقة استمراره في ملاعب كرة القدم للمشاركة في كأس العالم 2022

 

وأكد السعيد في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الظروف تتغير وبالطبع أتمنى المشاركة ولكن الظروف متغيرة باستمرار"

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