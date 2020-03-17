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عبد الله السعيد: سأتجه للتدريب بعد الإعتزال

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:58 ص
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عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
محمد جمال
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أكد عبدالله السعيد لاعب بيراميدز عن خوضه تجربة التدريب، بعد إعتزاله كرة القدم.

 

وأكد عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أنه سيتجه لمجال التدريب بعد اعتزاله كرة القدم وأنه يفكر كثيرا في هذه النقطة.

 

وأكد السعيد في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم احدد موعد اعتزالي حتى الآن، وانا شايف اني قادر اتدرب ولسة بدري على هذا القرار"

 

وقال عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أنه يفضل استمرار رجب بكار مع بيراميدز عن انتقاله للأهلي او الزمالك.

 

وأكد السعيد في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "رجب بكار يؤدي أداء ثابت مع بيراميدز واتمنى استمراره مع الفريق وهو إضافة كبيرة للفريق"

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