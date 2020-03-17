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"نصحته بالدراسة".. حسين فهمي يكشف عن تفاصيل لقائه مع حسن شاكوش

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:56 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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قال الفنان حسين فهمي، إنه التقى بنجم المهرجانات حسن شاكوش، قبل فترة كاشفًا عن تفاصيل هذا اللقاء، قائلًا: التقيت بحسن شاكوش، ووجهت له سؤالًا حول إذا كان قد درس الموسيقى أم لا وقال لي إنه لم يدرسها".

وقال فهمي، في لقاءه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج مساء Dmc"،: "قلت لشاكوش لازم تدرس وتقرأ الكتب وتعرف حاجات كتير لأن الفنان لازم يكون مثقف وعارف في كل المجالات والفنون التشكيلية ويكون متكامل ولمست منه استعداد للمعرفة وحماس شدي"د.

وعن أزمة مطربي المهرجانات مع هاني شاكر، أوضح فهمي قائلًا: "أنا شايف إنها أزمة ملهاش لازمة وهاني شاكر صديقي ولكن كان يجب عليه احتواء هؤلاء الشباب لأنهم ناجحين ولديهم أعمال ناجحة وبتشتغل في كل الأفراح، أغنية (بنت الجيران) جميلة وناجحة وحققت نسب مشاهدة بالملايين وعلينا أن نستوعب هؤلاء الشباب ونوجههم بالنصائح ولا نمنعهم لأنني ضد منع أي شئ وطول عمري ضد الرقابة لأن الرقابة هي الضمير".

يذكر أن مساء Dmc هو برنامج مسائي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والإعلامية إيمان الحصري، يتناول الأحداث الجارية على مدار اليوم ويناقش أهم الموضوعات على الساحة المحلية والدولية في مختلف المجالات, يذاع يوميًا الساعة 10:00 مساءً ماعدا الأثنين والثلاثاء الساعة 9:00 مساءً على dmc.

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