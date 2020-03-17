عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

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الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:57 ص
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كورونا
كورونا
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إن احتمالية وجود أي دواء أو فيروس ضد فيروس كورونا، ما زال تحت التجارب حتى الآن، ولم تظهر أي أدوية خلال هذه الفترة.


وأكد تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن""، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هيئة الدواء الأمريكية سمحت بتجربة دواء لعلاج فيروس كورونا، وللسماح بتداول هذا الدواء، فهذا الأمر يأخذ على الأقل 6 أشهر لكي يكون متاح للجمهور.

ولفت إلى أنه سعيد بالإجراءات التي تجريها الدولة لمتع انتشار فيروس كورونا، خاصة أن هذه الاجراءات تحدث بحماس شديد.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، إنهم رصدوا انتشارًا كبيرًا لفيروس كورونا، مشددًا على أن تعقب الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا هو العمود الفقري لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه "أدهانوم"، رسالة إلى الدول، قائلًا: "افحصوا كل حالة مشتبه بها، وإذا كانت النتيجة إيجابية قوموا بعزلهم، وابحثوا عن المخالطين بهم قبل يومين، وابحثوا عن المصابين".

وأكد أن النقطة الأساسية هي الفحص ثم الفحص ثم الفحص لهذا المرض الخطير، مشددًا على أنه يجب على الدول تكثيف الفحوصات للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وناشد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، الدول بأن يقوموا كل ما بوسعهم لنقل انتشار الوباء.

وأشار "أدهانوم"، إلى أن غسل الأيدي يقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية: "فيروس كورونا هو أخطر أزمة صحية نواجهها في حياتنا، والأيام المقبلة ستكون اختبارًا لنا جميعًا".

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية، أن الدول الضعيفة صحيًا ستعاني من انتشار وباء كورونا، وأنه يجب أن يكون فيروس كورونا مسئولية الجميع.


وكان صرح الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمى وذلك بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم.
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