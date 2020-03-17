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آرسنال يرحب برحيل نجمه في الصيف المقبل

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:40 ص
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أرسنال
أرسنال
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية عالمية بأن آرسنال أبدى ترحيبه برحيل نجمه هنريك مخيتاريان عن صفوف الفريق بشكلٍ نهائي في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وكشفت شبكة سكاي سبورت العالمية أن مخيتاريان انتقل على سبيل الإعارة إلى روما مع بداية الموسم الحالي وقدم مستوى رائع برفقة الجيالوروسي وبات من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها باولو فونسيكا المدير الفني لروما مع الفريق.

وأكدت الشبكة العالمية أن فونسيكا أعلن مؤخرًا عن رغبته في بقاء مخيتاريان مع الفريق في الموسم المقبل لذلك يستعد آرسنال إلى سماع عرض روما من أجل الإتفاق على قيمة رحيل اللاعب نهائياً إلى صفوف ذئاب العاصمة الإيطالية.

وأوضحت الشبكة العالمية أن هنريك تعرض إلى الإصابة في بداية مشواره مع روما مما أبعده عن المشاركة مع الفريق لفترات كبيرة طوال الموسم.

وذكرت الشبكة العالمية أن مختاريان شارك مع روما في 14 مباراة في جميع البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف بالإضافة إلى صناعة أربعة أهداف آخرين.

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