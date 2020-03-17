حسين فهمي عن أزمة مطربي المهرجانات: ملهاش لازمة.. وكان على "هاني شاكر" احتوائهم













علق الفنان حسين فهمي، على أزمة مطربي المهرجانات التي حدثت مؤخرًا بعدما أصدر نقيب الموسيقيين هاني شاكر، قرارًا بمنع أغانيهم.وقال فهمي في لقاءه مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج مساء Dmc قائلًا: "أنا شايف إنها أزمة ملهاش لازمة وهاني شاكر، صديقي ولكن كان يجب عليه احتواء هؤلاء الشباب لأنهم ناجحين ولديهم أعمال ناجحة وبتشتغل في كل الأفراح".وأضاف فهمي، أن أغنية (بنت الجيران) جميلة وناجحة وحققت نسب مشاهدة بالملايين وعلينا أن نستوعب هؤلاء الشباب ونوجههم بالنصائح ولا نمنعهم لأنني ضد منع أي شئ وطول عمري ضد الرقابة لأن الرقابة هي الضمير.يذكر أن مساء Dmc هو برنامج مسائي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والإعلامية إيمان الحصري، يتناول الأحداث الجارية على مدار اليوم ويناقش أهم الموضوعات على الساحة المحلية والدولية في مختلف المجالات, يذاع يوميًا الساعة 10:00 مساءً ماعدا الأثنين والثلاثاء الساعة 9:00 مساءً على dmc.