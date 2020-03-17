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كهربا وشيكابالا قد يخضعان للتحقيق من قبل لجنة التظلمات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:32 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تطورات بشأن إيقاف الثنائي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي ومحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك بعد أحداث السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذى أقيم يوم 20 فبراير الماضي.

قال المستشار عادل الشوربجي، إن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، ومحمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الأهلي، قد يخضعا للتحقيق من قبل لجنة التظلمات.

وأوضح الشوربجي في مداخلة تليفونية عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "شيكابالا وكهربا الثنائي قد يخضع للتحقيق من أجل استجوابهم لتخفيف العقوبة في ظل إيقافهم لنهاية الموسم

وأتم: "لجنة التظلمات حصلت على صور أحداث السوبر المحلى وكذلك اللائحة الخاصة"

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