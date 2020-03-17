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ميلان يتراجع عن التعاقد مع صفقة الموسم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:27 ص
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ميلان
ميلان
أحمد عصام
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تراجع نادي ايه سي ميلان الإيطالي عن التعاقد مع الألماني رالف رانجنيك المدير الرياضي لنادي ريد بول لايبزيج من أجل تولي مسئولية هذا الملف في الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، إن ميلان توقف عن المفاوضات مع رانجنيك بسبب أنه سوف يتخطى القيمة المادية التي يضعها الفريق في الفترة الأخيرة.

ويواجه فريق ميلان أزمة كبيرة بعد رحيل زفونيمير بويان المدير الرياضي للنادي الإيطالي في الفترة الماضية، خاصة بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين بعض المسئولين داخل الفريق.

ويرى إيفان جازيديس المدير التنفيذي للميلان أن رانجنيك هو الرجل المناسب في المرحلة المقبلة، ولكن الموارد المادية هى السبب في توقف المفاوضات مع الألماني

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