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حسين فهمي: سعاد حسني كانت مقبلة على الحياة ولم تنتحر

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:47 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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قال الفنان حسين فهمي، إن المنطق يبرهن على أن السندريلا سعاد حسني، لم تنتحر وكانت محبه للحياة ومقبلة عليها في أواخر أيامها.

وأضاف فهمي في لقاءه مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج مساء Dmc قائلًا: "سعاد كلمتني أكثر من مرة وكانت ناوية تنزل مصر وليس من المنطق أن تكون انتحرت إلى جانب ذلك تناولها للأدوية بسبب آلام في ظهرها.. فالإنسان الذي يريد الانتحار سيأخذ الأدوية ويمكث في سريره دون أن ينتحر بهذا الشكل".

وتابع حسين فهمي، أن الأمر وفكرة الانتحار غير منطقية وأن من وجهة نظره هناك مشهد خفي وقصة أخرى خلف الكواليس.

يذكر أن مساء Dmc هو برنامج مسائي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والإعلامية إيمان الحصري، يتناول الأحداث الجارية على مدار اليوم ويناقش أهم الموضوعات على الساحة المحلية والدولية في مختلف المجالات, يذاع يوميًا الساعة 10:00 مساءً ماعدا الأثنين والثلاثاء الساعة 9:00 مساءً على dmc.




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