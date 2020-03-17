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صراع شرس بين كبار أوروبا للتعاقد مع نجم البريميرليج

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:22 ص
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ولفرهامبتون
ولفرهامبتون
أحمد عصام
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 دخل كبار الأندية في أوروبا صراع شرس خلال الفترة الماضية من أجل التعاقد مع نجم الدوري الانجليزي الممتاز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "مانشستر نيوز"، إن فريق ولفرهامبتون سيواجه صعوبة في الحفاظ على المكسيكي راؤول خيمينز مهاجم الفريق في الموسم القادم بعد العروض الكبرى التي يتلقاها اللاعب.

ويرغب الثلاثي الإنجليزي ( مانشستر يونايتد - أرسنال - توتنهام هوتسبير) في ضم اللاعب بالصيف، بالإضافة إلى فريق أتليتكو مدريد الإسباني الذي سيدخل تلك الصفقة بقوة.

وشارك راؤول خيمينز هذا الموسم في 29 مباراة بالدوري الانجليزي الممتاز، حيث سجل خلالها 13 هدف وصنع 6 أهداف لزملائه في الفريق.

يذكر أن عقد اللاعب المكسيكي سوف ينتهي مع فريقه الإنجليزي في صيف موسم 2023.

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