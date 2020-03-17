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عمرو أديب لـ أصحاب المحلات التجارية: "متنزلوناش على ركبنا"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:54 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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ثمن الإعلامي عمرو أديب، قرار منع الشيشة في المقاهي، معقبا: "لا تحاولوا إعادة الشيشة إلى المقاهي، ويجب أن تضرب الدولة بيد من حد حديد في هذا الأمر".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، "أنت مش حر لأنك بتضر"، مناشدًا المحلات التجارية بتقييد الكميات المباعة لكل فرد، معقبا: "اللي يجي يشتري صندوق قوله لا كفاية علبتين".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، "مش عايزين نرفص نعمة ربنا، متنزلوناش على ركبنا.. أرجوكم صونوا النعمة اللي ربنا أعطاها لينا، بشويش هنعدي، وعندنا إيمان بربنا وبرحمته".

هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وأيضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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مقاهى تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا الوقاية منه الدرجة احترازي

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