أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين 16 مارس: زيدان يختار بديل بيل.. الريال يترك الهداف لبرشلونة.. صفقة مفاجئة تقترب من الملكي

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 16 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي مانشستر يونايتد لخطف الهولندي فان دي بيك نجم آياكس أمستردام الهولندي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد ويقرر خطف الصفقة المنتظرة

بدأ مسئولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في التفاوض مع صفقة ريال مدريد الإسباني المنتظرة، من أجل خطف تلك الصفقة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في بداية الموسم.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "سكاي سبورت"، إن مانشستر يونايتد يستهدف ضم اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك لاعب فريق اياكس امستردام في الصيف.

وكان فريق ريال مدريد قد تفاوض مع الفريق الهولندي في الفترة الماضية لجلب اللاعب في الصيف لصفوف الفريق، إلا أن دخول الفريق الإنجليزي سوف يجعل سعر الصفقة أعلى مما كان يتفاوض عليه الريال.

وينتهي عقد فان دي بيك مع فريق اياكس امستردام خلال صيف موسم 2022 القادم.

- ريال مدريد ينصب شباكه لاصطياد نبيل فقير في الصيف

تحدثت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم الاثنين عن رغبة فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع النجم الفرنسي نبيل فقير لاعب فريق ريال بيتيس في الصيف المقبل.

وذكرت شبكة "لي 10 سبورت" الفرنسية أن النادي الملكي يمتلك رغبة قوية في ضم الاعب الفرنسي الموهوب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بعد إهتمام مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بضم لاعب ريال بيتيس.

وتابعت الشبكة الفرنسية أن النجم الفرنسي نبيل فقير لاعب وسط ريال بيتيس ليس اهتمام ريال مدريد فحسب وانما تضع أندية ليفربول، وآرسنال، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي على الاعب الشاب من أجل التعاقد مع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

من الجدير بالذكر أن النجم الفرنسي الجزائري الأصل نبيل فقير إنتقل إلى فريقه الحالي ريال بيتيس في الصيف الماضي قادماً من نادي أوليمبيك ليون، حيث قدم اللاعب مستويات فنية رائعة مع الفريق مما جعله محك أنظار كبار أندية أوروبا.

- مفاجأة.. زيدان يحدد بديل جاريث بيل

تحدثت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الاثنين عن استقرار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على رحيل لاعبه الويلزي جاريث بيل في الصيف المقبل.

وذكر موقع " El Desmarque " الإسباني، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع البرتغالي، برناردو سيلفا ليكون بديلا للاعب الويلزي جاريث بيل الذي استقر الثعلب على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وأضاف الموقع الفرنسي أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي سيجد صعوبة في الحفاظ على نجمه البرتغالي برناردو سلفا ، وذلك في حال تم حرمان النادي من المشاركة الأوروبية لمدة موسمين.

يذكر أن العديد من نجوم فريق مانشستر سيتي قد ربطتهم الصحافة البريطانية بالرحيل في الصيف المقبل عن صفوف السيتيزينز، خاصة بعد أن تعرض النادي الإنجليزي لعقوبة الحرمان من المشاركة بالبطولات الأوروبية لمدة موسمين.

- مزاد أندية أوروبا على ضم نجم فنربخشة التركي في الصيف

تحدثت تقارير صحفية بريطانية، مساء اليوم الاثنين عن وجود صراع قوي بين أندية أوروبا بضم اللاعب عمر بياز نجم وسط فريق فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة " إكسبريس " البريطانية، أن اللاعب عمر بياز نجم وسط فريق فنربخشة التركي سيكون صراعاً مرتقبا بين أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد في الصيف من أجل الحصول على خدمات صاحب الـ16 عاماً.

وأشارت الصحيفة البريطانية الى أن عمر بياز هو من خريجي فريق فنربخشة التركي وتم تصعيده الى الفريق الاول هذا العام، ولكن لم يلعب أي مباراة حتى الآن مع كبار الفريق.

لعب نجم وسط فريق فنربخشة التركي خلال هذا الموسم 19 مباراة ،سجل هدفين مع فريق تحت سن الـ19 عاماً حيث الاعب إحدى المواهب الصاعدة بقوة.

- ريال مدريد يستعد لتوجيه ضربة قوية إلى جاريث بيل

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لتوجيه ضربة قوية إلى الويلزي جاريث بيل نجم الفريق خلال الفترة القادمة.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد قرر التخلص من بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وبيعه إلى النادي الذي سيقدم عرض مناسب لضمه.

وكشفت التقارير أن نادي ريال مدريد وضع التخلص من بيل في الصيف كهدف أساسي له الفترة القادمة.

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن نادي ريال مدريد يريد التخلص من جاريث بيل في الصيف بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها وعدم إستفادة الفريق منه.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في حالة رحيله عن ريال مدريد أبرزها نادي توتنهام وإنتر ميلان وبعض أندية الدوري الصيني.

وقد شارك جاريث بيل في ١٩ مباراة فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.

- ريال مدريد يستسلم أمام برشلونة في صفقة المهاجم السوبر

كشفت بعض التقارير الصحفية ان نادي ​برشلونة​ الاسباني أقرب من ريال مدريد في الحصول على خدمات الارجنتيني ​لوتارو مارتينيز مهاجم انتر.

ووفقًا لـ صحيفة "سبورت" الاسبانية أن ثنائي الإنجليزي، مانشستر سيتي وتشيلسي يرغبان في ضم اللاعب الارجنتيني لوتارو مارتينيز وقد يهددان مفاوضات البرشا مع الفريق الايطالي، رغم ان لاوتارو يؤيد فكرة الانتقال للفريق الكتالوني، في حال توصل لاتفاق مع ناديه.

وتابعت ان برشلونة يرغب في تجديد هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون البديل المناسب لمهاجمه لويس سواريز.

- ريال مدريد يحارب كورونا بهذه الطريقة

أعلن نادي ريال مدريد إنضمامه لحملة "إبق في منزلك"، للمساهمة في التصدي لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام نادي ريال مدريد بنشر فيديو، عبر موقعه الرسمي يروج من خلاله لحملة "ابق في منزلك"، بهدف دعوة المشجعين للبقاء في منازلهم، خلال فترة الحجر الصحي التي أعلنتها الحكومة الإسبانية، للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك مجموعة من نجوم كرة القدم وكرة السلة بنادي ريال مدريد في الفيديو أبرزهم، مارسيلو وكريم بنزيما ورافائيل فاران، وردد الجميع عبارة: (هذه المباراة في المنزل، إنها مسؤولية الجميع.. أنا باق قي المنزل).

ووجه سيرجيو راموس قائد ريال مدريد رسالة للجماهير جاء فيها: " مثلما قال الصديق العزيز ألفريدو دي ستيفانو، لا يوجد لاعب جيد بمفرده، الآن يحدث نفس الأمر، كلنا فريق واحد، الأمر سهل للغاية.. ابق في المنزل، مسؤولية الجميع هي مسؤولية الفرد.. أنا باق في المنزل".

وكانت رابطة الدوري الإسباني أعلنت تأجيل منافسات البطولة حتي إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا.

- بعد توقف الدوري.. ريال مدريد يطلق حملة جديدة بسبب كورونا

نشر نادي ريال مدريد مقطع فيديو عبر موقعه الإلكتروني، يعلن به انضمامه لحملة "ابق في منزلك"، بهدف دعوة المشجعين للبقاء في منازلهم خلال فترة الحجر الصحي، التي أعلنتها الحكومة للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهد الفيديو ظهور عدة لاعبين من فرق كرة القدم وكرة السلة مثل مارسيلو فييرا، وكريم بنزيما، ورافائيل فاران، يكررون عبارة "هذه المباراة في المنزل، إنها مسؤولية الجميع، أنا باق المنزل".

كما يشتمل الفيديو على كلمة قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، سرخيو راموس، قائلا: "كما كان يقول العزيز ألفريدو دي ستيفانو، لا يوجد لاعب جيد بمفرده، الآن يحدث نفس الأمر، كلنا فريق واحد، الأمر سهل للغاية، ابق في المنزل، مسؤولية الجميع هي مسؤولية الفرد، أنا باق في المنزل".

والجدير بالذكر أن الدوري الإسباني لكرة القدم، تم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد-19"، منذ ظهوره في نهاية ديسمبر الماضي في مدينة "ووهان" الصينية.