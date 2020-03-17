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عادل حمودة يكشف أسرار جديدة عن علاقة حسنين هيكل و"السادات"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:27 ص
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الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
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كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أسرار جديدة عن علاقة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، والرئيس الراحل محمد حسني مبارك في بداية حكمه.

وأوضح "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أنه عندما تم اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان محمد حسنين هيكل مع 1500 شخص من رموز المجتمع المصري في المعتقل فيما سميت أحداث 5 سبتمبر، لافًتا إلى أنه كان معه في الاعتقال رموز سياسية ودينية وإعلامية بجانب أن قداسة البابا شنودة كانت قد حددت إقامته في دير بوادي النطرون.

وتابع: "عندما قتل السادات حزن هيكل في المعتقل؛ لأن الخلاف السياسي لا يمكن أن يؤدي إلى فرح أو شماتة"، مشيًرا إلى أنه ليس من أدوات الاختلاف الرصاص كما أنه كان هناك قلق على مصر في ذلك الوقت؛ لأن اغتيال رئيس الدولة مع محاولات الانقلابات في أسيوط أدى إلى قلق شديد على الوطن.

وأكمل رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "جاءت رسالة للمعتقلين من أسامة الباز، المستشار السياسي لمبارك وقال لهم أنه سيتم الإفراج عنهم ولكن بعد 40 يوما من يوم اغتيال الزعيم الراحل"، لافتا إلى أنه عقب 40 يوما تم الاتفاق على شخص واحد يتحدث بأسماء المعتقلين وكان فؤاد سراج الدين.

وتابع: "عند لقاء مبارك مع المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم كان الرئيس الراحل مبارك حريص على سماع رأى حسنين هيكل، ولكنه ترك الحديث لفؤاد سراج الدين باعتباره مفاوض ثم جاء رغبة مبارك بلقاء هيكل على الإفطار "، مشيرا إلى أن اللقاء استمر من 8 صباحا إلى 2 ظهرا وهيكل تحدث عنه في كتابه "مبارك وزمانه"، الذي قال فيه إن مبارك ينظر للصحفيين على أنهم "هجاصين"، على حد تعبيره وهو ما رفضه "هيكل".
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