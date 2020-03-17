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حسين فهمي: فيروس كورونا هو مؤامرة بين دول العالم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:11 ص
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حسين فهمي
حسين فهمي
لمياء علي
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قال الفنان حسين فهمي إنه دائمًا ما يقتنع بفكرة المؤامرة وأن فيروس كورونا المستجد والمنتشر حاليًا في كل البلدان ماهو إلا مؤامرة بين بعض الدول في العالم.

وأضاف فهمي في لقاءه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج مساء Dmc قائلًا: لما نشوف أفلام أجنبية منذ سنوات ناقشت وجود فيروس قاتل سينتشر بين الدول وكتب اتكتبت منذ 10 سنوات وتقول إن هناك فيروس سيقضي على المواطنين ولذلك أنا مقتنعغ بفكرة أن هناك مؤامرة وشعوب تتآمر على غيرها.

وتابع حسين فهمي: احنا عايشين في دولة حصل لها مؤامرات كثيرة على مدار التاريخ ولازالت ولذلك فكل ما يقال حول تواجد مؤامرة صحيح إلى جانب أن الحروب الجديدة أصبحت جرثومية.

يذكر أن مساء Dmc هو برنامج مسائي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والإعلامية إيمان الحصري، يتناول الأحداث الجارية على مدار اليوم ويناقش أهم الموضوعات على الساحة المحلية والدولية في مختلف المجالات, يذاع يوميًا الساعة 10:00 مساءً ماعدا الأثنين والثلاثاء الساعة 9:00 مساءً على dmc.
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