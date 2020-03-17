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"فاطمة تعلبة" تتصدر المشهد على السوشيال ميديا.. وتقدم روشتة لتفادي الإصابة بكورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:50 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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حالة ذعر يعيشها العالم بعد انتشار فيروس كورونا المتجدد ولم يتم العثور على علاج له حتى اللحظة وراح ضحيته الكثير حول العالم بعد وفاة وإصابة الآلاف.

وقامت بعض الدول العربيةعلى سبيل المثال بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، والأنشطة الثقافية والرياضية لمنع تجمعات المواطنين وحرصًا على سلامتهم ومنها مصر.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنانة هدى سلطان، وهي تجسد شخصية "فاطمة تعلبة"، في المسلسل الشهير "الوتد" وهب تٌعطي نصائح لأبنائها لمكافحة الفيروس الذي كان منتشر في ذلك الوقت وهو "الكوليرا".

وكالعادة يُشارك الفن في الأزمات المختلفة التي تمر في العالم بدوره البناء والرسالة التي تقدم للمشاهد.

وعادت فاطمة تعلبة، من زمن "الكوليرا" لى "الكورونا" وكأن الأيام تعود ليتلقى المصريين تلك النصائح لتجنب الأصابة بأي فيروس يُصاب بهم.

مسلسل "الوتد"، بطولة هدى سلطان، يوسف شعبان، فادية عبد الغني، هالة فاخر، عبد الله محمود، حنان ترك، حسن فؤاد، فتوح أحمد، حنان سليمان، محمد الشقنقيري، مجدي فكري، نادية شكري، مها أحمد، فايق عزب، أحمد سامي عبد الله، شيماء عقيد، غريب محمود، قصة وسيناريو وحوار خيري شلبي، ومن إخراج أحمد النحاس.

القصة الحائزة علي جائزة الدولة التشجيعية، وتدور الأحداث حول الأم المصرية ذات الشخصية القوية التي ترغب في استقرار عائلتها وتوسعة مُمتلكاتها وتوصي أولادها بحكمة كبيرة ألا وهي الاتحاد قوة.

قدمت الفنانة هدى سلطان، نموذجًا للأم وكبيرة العائلة التى تدير شئون بيتها ولا تتوقف إدارتها عند حدود البيت، بل كانت تدير حتى النفس الذى يتنفسه أبناءها، فهي تباشر تجارتهم وأراضيهم وبيوتهم وزوجاتهم وعلاقاتهم الأسرية وعلاقتهم كأخوة ببعضهم، قسمت بينهم الأدوار فشكلوا دولة فى بيت صغير، هذا يباشر الزراعة، وهذا يهتم بشئون التجارة وغيرهما يشغله العلاقات الخارجية وآخر مسئول عن غذاء العائلة، فكونت بهم فريقا يعتمد كل منهم على الآخر ويكمل كل منهم الآخر فصاروا وتدًا أمام العالم لا يمكن هزيمته.

ونصحت فاطمة تعلبة، أبنائها في مقطع الفيديو الذي قام بنشره رواد التواصل الإجتماعي، اللجوء إلى المنازل واعتزال العامة، وتقليل الاحتكاك والتلامس والاقتراب، وغسل الأيدي والنظافة الشخصية، وشرب الليمون المغلي، وفي الصباح كل فرد منهم بتناول بصلة قبل الأفطار، والجبن والعيش الناشف.



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