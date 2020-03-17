سليمان عيد: لم أُظلم فنيا.. فكرت في الاعتزال لهذا السبب.. وهذه تفاصيل شخصيتي في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام (حوار)



* وائل إحسان سبب موافقتي للظهور كضيف شرف في مسلسل "نساء من ذهب"



* أتمنى تقديم دور شعبي يحظى بالنجاح الجماهيري



* أهتم بمتابعة جميع المبارايات ولا سيما الدوري الإنجليزي



* فكرت في اعتزال الفن لهذا السبب



* لا أوافق على منع المهرجانات الشعبية

ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "ونحب تاني ليه"؟



ماذا عن الشخصية التي تقوم بتجسيدها خلال الأحداث؟



ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "فلانتينو"؟



ما الشخصية التي تقوم بتجسيدها خلال الأحداث؟



ماذا عن كواليس العمل مع الفنان عادل إمام؟



هل فكرت يوما في اعتزال الفن؟



ما رأيك في المهرجانات الشعبية.. وهل أنت مع قرار منعها؟



هل مشوارك الفني ملئ بالنجاحات ولا توجد به لحظات فشل؟



ما الذي جذبك للمشاركة كضيف شرف في مسلسل "نساء من ذهب"؟



هل هناك عملاً قدمته وشعرت انه يجسد شخصيتك الحقيقيّة؟



ما المهنة التي كنت ستفضل العمل بها إذا لم تصبح ممثلًا؟



ألم تشعر بالظلم وأنك تستحق مكانة أكبر مما وصلت إليها؟



ما العيب الذي تراه شخصيتك والذي تتمنى التخلص منه؟





من الفنان الكوميدي الذي يستطيع إضحاكك؟

هناك العديد من فنانين الكوميديا الذي يستطيعون رسم البسمة على شفاهي منهم نجوم مسرح مصر، ومحمد هنيدي وعادل إمام وسمير غانم.



ما الحلم الذي لم تتمكن من تحقيقه حتى الآن؟

أن أقدم دور شعبي يكون ناجح جماهيريًا، ويحصل على العديد من الجوائز.



هل تهتم بمتابعة المبارايات؟

نعم، فأنا أحب مشاهدة المبارايات ولا سيما الدوري الانجليزي.









يتمتع بخفة الظل وروح الكوميديا التي استطاع من خلالها أن يحظى بمكانة فنية كبيرة في قلوب محبيه، لا يهمه حجم الدور بقدر ما قد يكون مؤثرًا في الجمهور، إنه الفنان سليمان عيد.سليمان عيد لـ"الفجر الفني"، في أمور كثيرة من مشاركته في مسلسل "فلانتينو"، "نساء من ذهب"، وعن رأيه في منع المهرجانات الشعبية وعن الحلم الذي لم يتمكن من تحقيقه حتى الآن.الدور مكتوب بشكل جيد، كما أن عمرو محمود ياسين أصبح من أهم المؤلفين حاليًا والسبب الآخر أن النجوم المشاركين فيه جميعهم أبطال متميزون، وسررت كثيرًا بالعمل معهم.أجسد شخصية هيثم، وهو دور جديد علىّ، لكنني لا أستطيع الافصاح عن تفاصيل الشخصية ولكنها تمر بمفارقات كوميدية عديدة وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور وأن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا .السبب الأساسي يعود إلى الزعيم عادل إمام، لأنها المرة الأولى التي أعمل معه في مسلسل، إلى جانب الكتابة الرائعة التي قام بها أيمن بهجت قمر.أقوم بتجسيد دور سائق سيارة عائلة "فلانتينو".كواليس العمل كانت رائعة فالزعيم يضيف بهجة للمكان ولجميع الأشخاص فور وجوده، كما أنه لا يتوقف عن المزاح معنا.بالتأكيد فكرت كثيرًا في ذلك القرار، بسبب أن معظم الأدوار التي تعرض علىّ غير جيدة ولا أريد أن أقدم عملًا يجعل الجمهور يشعر بالغضب تجاهي، فأنا أريد أن أحافظ على مكانتي لديهم.لا أؤيد لقرار منع المهرجانات لأنها نوع من أنواع الفنون مع اختلاف الأذواق ووجهات النظر، كما أن بعض أغاني المهرجانات الشعبية جيدة، والجيل الجديد يفضل الاستماع إليها بشكل كبير، لذلك لا يجوز منعها، ويجب أن تخضع الكلمات الخاصة بالمهرجانات للرقابة حتى لا تشتمل على كلمات بذيئة تؤذي من يستمع إليها.مشواري الفني به أعمال فنية ناجحة وتركت صدى لدى الجمهور، وهناك أعمال قمت بتقديمها ولكنني ندمت بعد ذلك على المشاركة فيها، لكنني لا يمكن الافصاح عن اسماء هذه الأعمال احترامًا للأشخاص الذي تعاملت معهم فيها.المخرج وائل إحسان لأنني تربطني به علاقة صداقة قوية، وسبق وتعاونت معه في العديد من الأعمال، كما أن النجوم المشاركين فيه لم يجمعني بهم عملاً من قبل، وشرف لىّ العمل معهم، وأتمنى من الله التوفيق وأن تنال الشخصية على إعجاب الجمهور.بالتأكيد، فالشخصية التي قمت بتقديمها في مسلسل "درب الطيب" تتشابه كثيرًا مع شخصيتي الحقيقيّة، فقد قمت بأداء هذه الشخصية لأنني من أصول صعيدية من محافظة "قنا"، والدور كان يتناول قضايا الصعيد.كنت سأفضل العمل في مجال المحاسبة، فأنا أعشق الرياضة.إطلاقًا،فأنا راضي عن قناعة بما وصلت إليه، وبمكانتي التي وضعني الله بها، لأن كل ذلك نصيب، ولا أحد يأخذ أكثر من نصيبه.أنني أصبحت مقصرًا في حق زملائي ولم أعد التقي بهم كما كنت أفعل في الماضي وأتمنى رؤيتهم قريبًا.