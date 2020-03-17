Advertisements
سليمان عيد: لم أُظلم فنيا.. فكرت في الاعتزال لهذا السبب.. وهذه تفاصيل شخصيتي في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام (حوار)
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:35 ص
Advertisements
حوار/هبة أحمد
Advertisements
* وائل إحسان سبب موافقتي للظهور كضيف شرف في مسلسل "نساء من ذهب"
* أتمنى تقديم دور شعبي يحظى بالنجاح الجماهيري
* أهتم بمتابعة جميع المبارايات ولا سيما الدوري الإنجليزي
* فكرت في اعتزال الفن لهذا السبب
* لا أوافق على منع المهرجانات الشعبية
يتمتع بخفة الظل وروح الكوميديا التي استطاع من خلالها أن يحظى بمكانة فنية كبيرة في قلوب محبيه، لا يهمه حجم الدور بقدر ما قد يكون مؤثرًا في الجمهور، إنه الفنان سليمان عيد.
سليمان عيد لـ"الفجر الفني"، في أمور كثيرة من مشاركته في مسلسل "فلانتينو"، "نساء من ذهب"، وعن رأيه في منع المهرجانات الشعبية وعن الحلم الذي لم يتمكن من تحقيقه حتى الآن.
ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "ونحب تاني ليه"؟
الدور مكتوب بشكل جيد، كما أن عمرو محمود ياسين أصبح من أهم المؤلفين حاليًا والسبب الآخر أن النجوم المشاركين فيه جميعهم أبطال متميزون، وسررت كثيرًا بالعمل معهم.
ماذا عن الشخصية التي تقوم بتجسيدها خلال الأحداث؟
أجسد شخصية هيثم، وهو دور جديد علىّ، لكنني لا أستطيع الافصاح عن تفاصيل الشخصية ولكنها تمر بمفارقات كوميدية عديدة وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور وأن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا .
ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "فلانتينو"؟
السبب الأساسي يعود إلى الزعيم عادل إمام، لأنها المرة الأولى التي أعمل معه في مسلسل، إلى جانب الكتابة الرائعة التي قام بها أيمن بهجت قمر.
ما الشخصية التي تقوم بتجسيدها خلال الأحداث؟
أقوم بتجسيد دور سائق سيارة عائلة "فلانتينو".
ماذا عن كواليس العمل مع الفنان عادل إمام؟
كواليس العمل كانت رائعة فالزعيم يضيف بهجة للمكان ولجميع الأشخاص فور وجوده، كما أنه لا يتوقف عن المزاح معنا.
هل فكرت يوما في اعتزال الفن؟
بالتأكيد فكرت كثيرًا في ذلك القرار، بسبب أن معظم الأدوار التي تعرض علىّ غير جيدة ولا أريد أن أقدم عملًا يجعل الجمهور يشعر بالغضب تجاهي، فأنا أريد أن أحافظ على مكانتي لديهم.
ما رأيك في المهرجانات الشعبية.. وهل أنت مع قرار منعها؟
لا أؤيد لقرار منع المهرجانات لأنها نوع من أنواع الفنون مع اختلاف الأذواق ووجهات النظر، كما أن بعض أغاني المهرجانات الشعبية جيدة، والجيل الجديد يفضل الاستماع إليها بشكل كبير، لذلك لا يجوز منعها، ويجب أن تخضع الكلمات الخاصة بالمهرجانات للرقابة حتى لا تشتمل على كلمات بذيئة تؤذي من يستمع إليها.
هل مشوارك الفني ملئ بالنجاحات ولا توجد به لحظات فشل؟
مشواري الفني به أعمال فنية ناجحة وتركت صدى لدى الجمهور، وهناك أعمال قمت بتقديمها ولكنني ندمت بعد ذلك على المشاركة فيها، لكنني لا يمكن الافصاح عن اسماء هذه الأعمال احترامًا للأشخاص الذي تعاملت معهم فيها.
ما الذي جذبك للمشاركة كضيف شرف في مسلسل "نساء من ذهب"؟
المخرج وائل إحسان لأنني تربطني به علاقة صداقة قوية، وسبق وتعاونت معه في العديد من الأعمال، كما أن النجوم المشاركين فيه لم يجمعني بهم عملاً من قبل، وشرف لىّ العمل معهم، وأتمنى من الله التوفيق وأن تنال الشخصية على إعجاب الجمهور.
هل هناك عملاً قدمته وشعرت انه يجسد شخصيتك الحقيقيّة؟
بالتأكيد، فالشخصية التي قمت بتقديمها في مسلسل "درب الطيب" تتشابه كثيرًا مع شخصيتي الحقيقيّة، فقد قمت بأداء هذه الشخصية لأنني من أصول صعيدية من محافظة "قنا"، والدور كان يتناول قضايا الصعيد.
ما المهنة التي كنت ستفضل العمل بها إذا لم تصبح ممثلًا؟
كنت سأفضل العمل في مجال المحاسبة، فأنا أعشق الرياضة.
ألم تشعر بالظلم وأنك تستحق مكانة أكبر مما وصلت إليها؟
إطلاقًا،فأنا راضي عن قناعة بما وصلت إليه، وبمكانتي التي وضعني الله بها، لأن كل ذلك نصيب، ولا أحد يأخذ أكثر من نصيبه.
ما العيب الذي تراه شخصيتك والذي تتمنى التخلص منه؟
أنني أصبحت مقصرًا في حق زملائي ولم أعد التقي بهم كما كنت أفعل في الماضي وأتمنى رؤيتهم قريبًا.
من الفنان الكوميدي الذي يستطيع إضحاكك؟
هناك العديد من فنانين الكوميديا الذي يستطيعون رسم البسمة على شفاهي منهم نجوم مسرح مصر، ومحمد هنيدي وعادل إمام وسمير غانم.
ما الحلم الذي لم تتمكن من تحقيقه حتى الآن؟
أن أقدم دور شعبي يكون ناجح جماهيريًا، ويحصل على العديد من الجوائز.
هل تهتم بمتابعة المبارايات؟
نعم، فأنا أحب مشاهدة المبارايات ولا سيما الدوري الانجليزي.
Advertisements