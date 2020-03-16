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صلاح محسن يوجه رسالة لجماهير الأهلي

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:47 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال صلاح محسن مهاجم الأهلي والمعار لسموحة حتى نهاية الموسم إنه فضل الانتقال إلى سموحة رغم تمسك مسئولو الأهلي به، من أجل اللعب والمشاركة واستعادة مستواه مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"فضلت الانتقال لسموحة لأجل المنتخب ولكي تتزايد فرصي في اللعب، واستعادة مستواي مرة أخرى".

وتابع :"كابتن سيد عبد الحفيظ كان يتحدث معي دائما ويؤكد لي بأنه من الصعب الرحيل، أنا رحلت على سبيل الإعارة من أجل العودة بشكل أقوى".

وواصل :"جمهو الأهلي يؤكد لي بأنني سأكون مهاجم مصر، وربنا يكرمني وأكون عند حسن ظنهم".

وأشار :"الفارق بين النادي الأهلي وأي ناد أخر فالأهلي يطلب منك أن تكون جيدا بجانب تحقيق المكسب، كما أنه نادي جماهيري".

وأتم حديثه :"رسالتي لجماهير الأهلي أنني سأعود وسأركز مرة أخى وفترة المنتخب الأوليبمي واستعيد مستواي مرة أخرى وأقدم كل ما لدي".
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