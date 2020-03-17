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عميد معهد القلب السابق: الدولة تمر بأزمة كبيرة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:20 ص
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جمال شعبان
جمال شعبان
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن مطلب بعض الأطباء بزيادة بدل العدوى مشروع وحق، ولكن ليس مطلوبًا في هذا التوقيت، لأن الدولة تمر بأزمة كبيرة، معقبًا: "طلب الحق حرفة، ولا يجب المطالبة بأي إجراءات فئوية".

وتابع "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين: "أطباء مصر أرقى من كده، الطبيب لديه مهمة إنسانية رهيبة، لديه ثواب في الصحة والرزق، والعملية لا يجب أن تحسب بالمال" 

ولفت إلى أن الأطباء الآن على قلب رجل واحد لمواجهة فيروس كورونا الذي لا يرى بالعين بالمجرد، ولا يجب إثارة فكرة المطالبة ببدل العدوى الآن. 

هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها، وأيضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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الكلمات المفتاحية

تعليق الدراسة في الجامعات الوقاية منه الدرجة احترازي

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