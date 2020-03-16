الحكومة اليمنية تتخذ إجراءات احتزازية لمواجهة "كورونا"





اتخذت الحكومة اليمنية، مساء اليوم الإثنين، إجراء جديدا من ضمن الإجراءات الاحتزازية التي تتخذها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الذي تحول إلى وباء عالمي وصل إلى 155 دولة حول العالم.





وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن "الحكومة اتخذت قراراً بتعليق الرحلات الجوية اعتباراً من يوم الأربعاء القادم؛ لمواجهة فيروس كورونا".





وذكر الإرياني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد توجه مدراء عموم مطارات الجمهورية بتعليق الرحلات الجوية ابتداء من فجر الأربعاء الموافق ١٨مارس لمدة أسبوعين".





كما أشار إلى أن ذلك يأتي "ضمن الإجراءات التنفيذية للقرارات المتخذة في الاجتماع الطارئ للحكومة لمواجهة فيروس كورونا".





هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.



