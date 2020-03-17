أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 17-3-2020.. تعرف على سعر العملة الأمريكية بعد خفض الفائدة

أسعار الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم في البنوك:

تضاربت التوقعات حول مصير أسعار الدولار بعد خفض أسعار الفائدة، لتستقر فى العملة الأمريكية في مستهل التعاملات، مع وجود تغليب التوقعات التى تشير لارتفاع سعر الدولار خلال تعاملات خاصة مع التراجع الكبير في أسعار الذهب

تضاربت التوقعات حول مصير أسعار الدولار بعد خفض أسعار الفائدة، لتستقر فى العملة الأمريكية في مستهل التعاملات، مع وجود تغليب التوقعات التى تشير لارتفاع سعر الدولار خلال تعاملات خاصة مع التراجع الكبير في أسعار الذهب ، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.

قرار البنك المركزي:

عقدت لجنة السياسات النقدية إجتماع طارئ اليوم الأحد، وقررت خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوي 9.25 % و 10.25 % و 9.75 % على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 9.75 %.



