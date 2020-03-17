حماية المستهلك تحذر: إجراءات رادعة لمواجهة جشع التجار

طالب اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين بترشيد الاستهلاك، نظرا لتوافر السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات رادعة لمواجهة جشع التجار.





وأضاف "عبد المعطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين، أن ترشيد الاستهلاك يجعل التاجر الجشع يتراجع إلى الخلف، موضحًا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بالتصدي لكل من تسول له نفسه استغلال احتياج المواطنين والقرارات والظروف التي تتخذها الدولة بكفاءة في تلبية احتياج المواطنين.





وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن المغالاة في الأسعار هو 19588، لافتا إلى أن هناك حملات رقابية موجودة في الأسواق بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومباحث التموين.





ولفت إلى أنه تم ضبط أحدى شركات المستلزمات الطبية التي تقدم كمامات، وغيرها من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، كما تم ضبط مصنع مكملات غذائية في بني سويف لإنتاج كميات مجهولة المصدر، لافتا إلى أن هناك 235 بلاغ وشكوى من ممارسات سلبية حيث يتم إحالتهم للمسئولين، واتخاذ الإجراءات القانونية.





هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.





وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة، متابعا: "ربنا يحمي ويسلم مصر".





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها، وأيضا علي نطاق المحافظات.





وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.