كارتيرون: لم أطلب رحيل أي لاعب من الزمالك





وأشار إلى أن الموسم لم ينته بعد حتى الآن ولم يتم الحديث عن تجديد تعاقده بعد، نافيًا أن يكون قد طلب رحيل أي لاعب بالفريق.





وشدد على أنه متمسك حاليًا بكل اللاعبين داخل الفريق وتركيزهم منصب داخل المستطيل الأخضر من أجل تحقيق بطولة دوري أبطال افريقيا.

شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على أنه لم يبحث عن المال في تجربته مع القلعة البيضاء والهدف الأساسي له هو تحقيق البطولات.وأكد كارتيرون في تصريحات عبر قناة الزمالك أنه لم يضع أي شروط مقابل تجديد عقده مع الزمالك سواء بالتوقيع لموسم أو لموسمين أو أي قيمة مالية.